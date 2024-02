Το τελευταίο βήμα της Τζένιφερ Λόπεζ στον χώρο της μουσικής

Στις 16 Φεβρουαρίου κυκλοφορεί το άλμπουμ και το νέο της Amazon Original, «This Is Me Now: A Love Story» με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Η JLo μέσα από το προσωπικό της ιστολόγιο «On The JLo» είχε στείλει το δικό της μήνυμα στους θαυμαστές της εκφράζοντας την αγωνία, το άγχος, την ανυπομονησία αλλά και τον ενθουσιασμό της για τη νέα αυτή δουλειά της. Όπως σημειώνει, η ιστορία αυτού του ταξιδιού από το τότε στο τώρα «είναι το πιο προσωπικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ».

Όσο πλησιάζουν οι μέρες για την κυκλοφορία του επόμενου άλμπουμ της, τόσο προβληματίζει τους θαυμαστές της η 54χρονη Λατίνα σταρ. Φέρνει στο προσκήνιο μία σκέψη που καθόλου δεν θα αρέσει στο κοινό της. Η Τζένιφερ Λόπεζ αναφέρει σε συνέντευξή ότι το «This Is Me: Now» αποτελεί το τελευταίο της βήμα στον χώρο της μουσικής, έναν χώρο στον οποίο θεωρεί ό,τι έχει δώσει όσα είχε να δώσει.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω καν αν θα κάνω ξανά άλλο άλμπουμ μετά από αυτό. Στα μάτια μου, αποτελεί την πεμπτουσία μίας ταυτότητας που ξεκίνησε στις αρχές των 00s ως Jenny From The Block. Αισθάνομαι ότι είναι το τέλος μιας εποχής για μένα και η αρχή μιας νέας, οπότε αν και ποτέ δεν λέω ποτέ, αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι πραγματικά έβαλα την καρδιά και την ψυχή μου σε αυτό και είμαι πολύ ενθουσιασμένη και ολοκληρωμένη με όσα έχω κάνει», δήλωσε συγκεκριμένα η JLo στο ET.

Πρώτο άλμπουμ μετά από μία δεκαετία

Το άλμπουμ είναι η συνέχεια του «This Is Me…Then» που κυκλοφόρησε πριν από 21 χρόνια εμπνευσμένο από τον Μπεν Αφλεκ. Μία πρώτη γεύση πήραν οι θαυμαστές της στις 10 Ιανουαρίου με το τραγούδι «Can’t Get Enough». Ένα μικρό teaser δόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη σταρ να αναφέρει στο τέλος του κλιπ: «Αυτή η μουσική εμπειρία είναι μια εκδήλωση μέσω της μουσικής, της ταινίας, της πραγματικότητας, του ταξιδιού μιας ζωής στην αναζήτηση της αλήθειας για την αγάπη».

Το playlist των κομματιών από το νέο της άλμπουμ:

This Is Me… Now:

01 This Is Me… Now

02 To Be Yours

03 Mad in Love

04 Can’t Get Enough

05 Rebound

06 not. going. anywhere.

07 Dear Ben pt. ll

08 Hummingbird

09 Hearts and Flowers

10 Broken Like Me

11 This Time Around

12 Midnight Trip to Vegas

13 Greatest Love Story Never Told

Οι τελευταίες συνεργασίες της τραγουδίστριας

Τα τελευταία μουσικά εγχειρήματα της Τζένιφερ Λόπεζ περιλαμβάνουν την περσινή νέα έκδοση της επιτυχίας της «Same Girl» του 2014 – ένα remix με τον French Montana που κυκλοφόρησε για το ντοκιμαντέρ της στο Netflix «Halftime» – μαζί με το «This Land Is Your Land (2021 από την τελετή ορκωμοσίας του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν).

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της με τίτλο «Marry Me» το 2022 -ήταν μια συνεργασία με τον Maluma και ήταν το σάουντρακ της ομότιτλης ταινίας τους, που κυκλοφόρησε από τα Universal Studios/ Sony Music US Latin. Στην επίσημη συνέντευξη Τύπου, τόσο ο πρόεδρος όσο και ο διευθύνων σύμβουλος της BMG εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη συνεργασία με τη Λόπεζ.