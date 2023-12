Τζένιφερ Λόπεζ: «Τα όρια δεν υπάρχουν για μένα»

Για την Τζένιφερ Λόπεζ η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Η λατίνα σταρ μίλησε στο τεύχος «Women in Hollywood» του Elle και εξέφρασε την ικανοποίησή της σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό ρόλων που δίνονται σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας στο Χόλιγουντ.

«Οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι γυναίκες γίνονται πιο σέξι όσο μεγαλώνουν. Είναι πιο μορφωμένες και έχουν πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Όλα αυτά είναι πολύ όμορφα και ελκυστικά, όχι μόνο σωματικά, αλλά και εσωτερικά καθώς όσο μεγαλώνεις αποκτάς σοφία».

Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι χαίρεται που βλέπει τα πρότυπα στο Χόλιγουντ να αλλάζουν κάνοντας τις γυναίκες να αισθάνονται πολύτιμες ανεξάρτητα από το πόσο έχουν μεγαλώσει. «Τα πρότυπα έχουν αλλάξει πολύ και νομίζω ότι είναι σωστό. Όσο μεγαλώνεις και έχεις περισσότερη εμπειρία, γίνεσαι πιο πλούσιος άνθρωπος και έχεις περισσότερα να προσφέρεις», είπε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ άλλων, η Λόπεζ σημείωσε ότι οι βασικές της αξίες την έχουν διδάξει πάντα να συνεχίζει. Και είναι αυτή η ίδια νοοτροπία που την ωθεί να προχωρά στην καριέρα της και να δοκιμάζει διαρκώς νέα πράγματα.

«Βλέπω τον εαυτό μου να δουλεύει όσο θέλω. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η ηλικία. Μπορεί να είναι 70, μπορεί να είναι 80, μπορεί να είναι 90, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει για μένα αν το θέλω. Αυτή ήταν πάντα η νοοτροπία που είχα: “Να μην αφήσω ποτέ κανέναν να με βάλει σε ένα κουτί εξαιτίας του πού γεννήθηκα, από πού είμαι, τι ηλικία έχω, οτιδήποτε τέτοιο. Αυτά τα όρια δεν υπάρχουν για μένα»».

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το επόμενο πρότζεκτ της, η Λόπεζ είπε ότι είναι ανοιχτή στο να δοκιμάσει κάτι καινούργιο. «Θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι. Το να σκηνοθετήσω τη δική μου ταινία κάποια στιγμή είναι μια πιθανότητα», είπε, αποκαλύπτοντας ότι «της έχουν γίνει προτάσεις να σκηνοθετήσει μερικά πράγματα», αλλά αναγκάστηκε να αρνηθεί «λόγω χρονικών περιορισμών».

Η λατίνα σταρ ετοιμάζεται επίσης να κάνει τη μεγάλη της επιστροφή στη μουσική με την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ μετά από σχεδόν μια δεκαετία.

