Νιου Χάμσαϊρ: Εκκληση να γράψουν στα ψηφοδέλτια «κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Ακτιβιστές καλούν τους αμερικανούς ψηφοφόρους να γράψουν σήμερα «κατάπαυση του πυρός» (φωτογραφία, επάνω, από το X) στα ψηφοδέλτια στην πολιτεία Νιου Χάμσαϊρ, προκειμένου να εγκαλέσουν με αυτό τον τρόπο τον δημοκρατικό πρόεδρο για την υποστήριξή του στο Ισραήλ, παρά την ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ψηφίστε κατάπαυση του πυρός»: συλλογικότητα οργανώσεων που εναντιώνονται στον πόλεμο βλέπει στη χειρονομία αυτή τρόπο ν’ αναγκαστεί ο Τζο Μπάιντεν να πάρει θέση εναντίον της συνέχισης της επίθεσης του ισραηλινού στρατού στον παλαιστινιακό θύλακο, με διακηρυγμένο στόχο την «εξάλειψη» της Χαμάς.

1/From now until the New Hampshire primary on January 23, we’re asking voters to write “Ceasefire” as the write-in candidate on their ballots, instead of Joe Biden—but why?

Because we want to use the power of our votes to send a clear message: stand for a ceasefire NOW.

— voteceasefire (@voteceasefire) January 15, 2024