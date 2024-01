Χούθι: Τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα, λέει η αντάρτικη οργάνωση στην Υεμένη

Τα πλήγματα εναντίον των Χούθι, που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο στην Υεμένη, δεν θα μείνουν «ατιμώρητα», απείλησαν με σημερινή ανακοίνωσή τους οι Υεμενίτες αντάρτες, αναφέροντας πως 18 επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας εναντίον θέσεών τους.

«Η επιθέσεις αυτές δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση και ατιμώρητες», τόνισε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιάχια Σάρι σε καταχώρισή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, διευκρινίζοντας πως πλήγματα πραγματοποιήθηκαν εναντίον των επαρχιών Σαναά, Χοντέιντα, Ταέζ και Αλ-Μπάιντα.

🇾🇪 On January 18, 2024, Yemeni Armed Forces spokesperson Yahya Sare’e issued a statement regarding the targeting of the US military cargo ship (Ocean Jazz) in the Gulf of Aden with suitable naval missiles.

(with English subtitles) pic.twitter.com/HU47Fde1oJ

— The Journaltics (@The_Journaltics) January 22, 2024