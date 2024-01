Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Σχέδιο επιθεώρησης από τον ΟΗΕ στον θύλακα ανακοίνωσε ο Μπλίνκεν

Χωρίς να φαίνεται κάποια διέξοδος στον πόλεμο στη Γάζα ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μπλίνκεν με Νετανιάχου που σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ ήταν ιδιαίτερα τεταμένη με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ να δίνει μόνος του συνέντευξη Τύπου.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σ’ ένα «σχέδιο για την πραγματοποίηση από τον ΟΗΕ μιας αποστολής αξιολόγησης» στη βόρεια Γάζα προκειμένου να επιστρέψουν οι εκτοπισμένοι, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν θα γίνει εν μία νυκτί.

Την ίδια στιγμή το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ με τη λιβανέζικη οργάνωση ωστόσο να το αρνείται.

Μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Χούθι με drones σε πλοία στην Ερυθρά, χωρίς να φαίνεται κάποιο σημάδι αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

Ο απολογισμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας είναι «υπερβολικά υψηλός», έκρινε χθες Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν, που σήμερα συναντάται με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, προκειμένου να συζητήσουν για το ακανθώδες ζήτημα της μεταπολεμικής κατάστασης στον θύλακα, που υπέστη τεράστιες καταστροφές εξαιτίας των βομβαρδισμών του Ισραήλ.

«Η Παλαιστινιακή Αρχή έχει ευθύνη να μεταρρυθμιστεί, να βελτιώσει τη διακυβέρνησή της», κάτι που «σχεδιάζω να εγείρω στον πρόεδρο Αμπάς» στη σημερινή συνάντηση, ανέφερε ο κ. Μπλίνκεν.

Ο Μαχμούντ Αμπάς, που εξελέγη για πρώτη και τελευταία φορά το 2005, θα συναντηθεί σήμερα στην Ιορδανία με τον μονάρχη Αμπντάλα Β΄ και τον αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, για να συζητήσουν σχέδιο προκειμένου να υπάρξει «άμεση κατάπαυση του πυρός» και αδιάκοπη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με το Αμάν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Νότιας Αφρικής επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν – ο πρώην ηγέτης του βρετανικού Εργατικού Κόμματος – θα είναι μέλος της νοτιοαφρικανικής αντιπροσωπείας στο Διεθνές Δικαστήριο.

Επικεφαλής της νοτιοαφρικανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας, Ρόναλντ Λαμόλα, και περιλαμβάνει επίσης «υψηλόβαθμες πολιτικές προσωπικότητες από προοδευτικά πολιτικά κόμματα και κινήματα σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων τον Τζέρεμι Κόρμπιν, πρώην ηγέτη της αντιπολίτευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ένας 24χρονος ταγματάρχης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μάχης στο κέντρο της Γάζας, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ένας δεύτερος Ισραηλινός στρατιώτης τραυματίστηκε επίσης σοβαρά στην ίδια μάχη.

Από την έναρξη της χερσαίας εισβολής του Ισραήλ στη Γάζα, 183 ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και 1.065 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ που επικαλείται επίσημες ισραηλινές πηγές.

Ο τελευταίος αναφερόμενος θάνατος δεν φαίνεται να αποτελεί μέρος αυτού του συνόλου.

Οι Μαλδίβες, η Ναμίμπια και το Πακιστάν προστέθηκαν στον κατάλογο των χωρών που εκφράζουν την υποστήριξή τους στην προσφυγή για γενοκτονία που έχει καταθέσει η Νότια Αφρική κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο.

Οι τρεις χώρες εξέφρασαν η καθεμία την υποστήριξή τους στην κατηγορία σε ομιλίες που εκφώνησαν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Τρίτη.

Ο πρέσβης της Ναμίμπια, Neville Gertze, δήλωσε στον ΟΗΕ ότι η χώρα του «καλωσορίζει και υποστηρίζει» την προσφυγή της Νότιας Αφρικής. «Η Ναμίμπια ταυτίζεται και ευθυγραμμίζεται με τα επιχειρήματα που προβάλλει η Νότια Αφρική», δήλωσε ο Gertze.

Άλλες χώρες που έχουν ήδη εκφράσει την υποστήριξή τους στην υπόθεση είναι η Βολιβία, η Ιορδανία, η Μαλαισία και η Τουρκία.

Το ΔΔΔ θα πραγματοποιήσει ακροάσεις για την εξέταση προσωρινών μέτρων την Πέμπτη και την Παρασκευή αυτής της εβδομάδας.

Pakistan has welcomed South Africa’s initiative to bring Israel’s transgressions under Genocide Convention to ICJ. Pakistan also looks forward to the Advisory Opinion of ICJ on the legal consequences arising from policies & practices of Israel in Occupied Palestinian Territory. pic.twitter.com/byZRAB2Rgn

— Permanent Mission of Pakistan to the UN (@PakistanUN_NY) January 9, 2024