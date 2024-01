Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Κλιμάκωση των συγκρούσεων και αιματηρές επιδρομές στη Δ. Όχθη

Τουλάχιστον 30 επιθέσεις πραγματοποίησε η ισραηλινή αεροπορία τη Δευτέρα στη Χαν Γιουνίς που μαίνονται σφοδρές μάχες με Παλαιστίνιους μαχητές.

Ολονύχτιες ήταν και οι ισραηλινές επιδρομές σε διάφορα σημεία της Δ. Όχθης με τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιους να χάνουν τη ζωή τους.

Ο Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται στο Ισραήλ όπου αναμένεται να ζητήσει από το Τελ Αβίβ να αποκλιμακώσει την ένταση της επίθεσης στη Γάζα.

Οι φόβοι για ευρύτερη ανάφλεξη παραμένουν μετά τις νέες δολοφονίες ενός διοικητή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και ενός διοικητή της Χαμάς στη Συρία.

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν, πρώην ηγέτης του βρετανικού Εργατικού Κόμματος, κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να υποστηρίξει το αίτημα της Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο για να αναγνωριστεί ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία.

«Πολλοί άνθρωποι είναι πολύ ικανοποιημένοι που η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής πήρε την πρωτοβουλία να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο προκειμένου να λογοδοτήσει το Ισραήλ για το θάνατο τόσων πολλών εντελώς αθώων ανθρώπων στη Γάζα», δήλωσε ο Κόρμπιν σε ομιλία του στο βρετανικό κοινοβούλιο τη Δευτέρα.

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να το καταλάβει αυτό και τουλάχιστον να υποστηρίξει τη διαδικασία της Νότιας Αφρικής;» πρόσθεσε ο Κόρμπιν.

Η Νότια Αφρική και το Ισραήλ θα παρουσιάσουν προφορικά επιχειρήματα σε δημόσιες ακροάσεις στη Χάγη την Πέμπτη και την Παρασκευή αυτής της εβδομάδας, καθώς το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ εξετάζει το αίτημα της Νότιας Αφρικής το δικαστήριο να λάβει «προσωρινά μέτρα» για την προστασία των Παλαιστινίων με «εξαιρετικά επείγοντα μέσα».

Οι κυβερνήσεις της Βολιβίας, της Ιορδανίας, της Μαλαισίας και της Τουρκίας, καθώς και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στην αίτηση της Νότιας Αφρικής προς το δικαστήριο. Ενώ ο πρεσβευτής της Γαλλίας στον ΟΗΕ δήλωσε ότι η Γαλλία θα υποστηρίξει την απόφαση του δικαστηρίου.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε 30 επιθέσεις σε στόχους στη νότια περιοχή Χαν Γιουνίς της Γάζας τη Δευτέρα, όπου Παλαιστίνιοι μαχητές συνεχίζουν να μάχονται εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων, αναφέρει το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και το Critical Threats Project (CTP).

Στην τελευταία τους έκθεση για τις μάχες στη Λωρίδα της Γάζας και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι δεξαμενές σκέψης με έδρα τις ΗΠΑ ανέφεραν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις φαίνεται να έχουν μειώσει την ικανότητα των διοικητών της Χαμάς – και άλλων ένοπλων παλαιστινιακών ομάδων – να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με τους μαχητές τους που επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της περιοχής.

Στον νότο, Παλαιστίνιοι μαχητές μάχονται κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Χαν Γιουνίς χρησιμοποιώντας χειροβομβίδες με ρουκέτες, φορητά όπλα και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά προσωπικού. Τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν ανταποδώσει τα πυρά με άρματα μάχης και αεροπορικές επιδρομές, ανέφεραν το ISW και το CTP.

Επίσης, τη Δευτέρα, Παλαιστίνιοι μαχητές συνέχισαν να στοχεύουν το Ισραήλ με βλήματα ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από τη Γάζα, μεταξύ άλλων στο Τελ Αβίβ και στο Σντερότ και το Νιρ Αάμ στο νότιο Ισραήλ, ανέφεραν οι παρατηρητές πολέμου.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, Παλαιστίνιοι μαχητές συγκρούστηκαν με τις ισραηλινές δυνάμεις 13 φορές τη Δευτέρα, σύμφωνα με τους παρατηρητές.

NEW | PIJ released a video on January 8 showing one of its Israeli hostages appealing for a renewed hostage exchange with Israel, which is an effort to pressure the Israeli government to agree to a ceasefire. pic.twitter.com/v0aijvn2oK

— Critical Threats (@criticalthreats) January 9, 2024