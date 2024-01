Γάζα: «Μεγάλη ανησυχία για τον αυξημένο αριθμό» δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί, εκφράζει ο ΟΗΕ

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξέφρασε σήμερα την «ιδιαίτερη ανησυχία της» απέναντι στον «αυξημένο απολογισμό» των Παλαιστινίων δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τον θάνατο δύο δημοσιογράφων την Κυριακή.

«Οι δολοφονίες όλων των δημοσιογράφων» συμπεριλαμβανομένων των Χάμζα Ουαέλ Νταντού και Μουστάφα Θουράγια κατά τη διάρκεια πλήγματος που αποδίδεται στον ισραηλινό στρατό, «πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ενδελεχούς και ανεξάρτητης έρευνας για να διασφαλιστεί ο αυστηρός σεβασμός του διεθνούς δικαίου και οι παραβιάσεις πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο δίωξης», υπογράμμισε η Ύπατη Αρμοστεία στην πλατφόρμα Χ.

Με τους δύο αυτούς θανάτους, τουλάχιστον 72 δημοσιογράφοι και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, στη συντριπτική πλειοψηφία τους Παλαιστίνιοι, έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σύμφωνα με την Επιτροπή για την προστασία των δημοσιογράφων. Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα, ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος και φτάνει τους 112.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ανακοίνωσε την Κυριακή ότι δύο Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι του σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στο αυτοκίνητό τους στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό ότι «στοχεύει» τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους.

Ο Χάμζα Ουαέλ Νταντού, δημοσιογράφος του δικτύου Al Jazeera, και ο συνάδελφός του Μουστάφα Θουράγια, ανεξάρτητος εικονολήπτης που συνεργαζόταν με το δίκτυο του Κατάρ όπως και με το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν στο αυτοκίνητό τους και κατευθύνονταν στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού εδάφους, για να «κάνουν τη δουλειά τους», δήλωσε το Al Jazeera. Ένας τρίτος δημοσιογράφος που ταξίδευε μαζί τους, ο Χαζέμ Ρατζάμπ, τραυματίστηκε σοβαρά.

«Hamza was not part of me. He was all of me.»

Al-Jazeera journalist Wael Dahdouh grieves eldest son after losing wife, three children, grandson and colleague to Israeli airstrikes in Gazahttps://t.co/3edxGSKRKp

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 8, 2024