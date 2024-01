Γάζα: Νεκροί από χτύπημα του Ισραήλ δημοσιογράφοι του Al Jazeera – Η αμερικανική αντίδραση

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera δήλωσε σήμερα (7/1) ότι δύο Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι του σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στο αυτοκίνητό τους στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό ότι «στοχεύει» Παλαιστίνιους δημοσιογράφους.

Ο Χάμζα Ουάελ Νταχντού, δημοσιογράφος του δικτύου Al Jazeera, και ο συνάδελφός του Μουστάφα Θουράγια, ανεξάρτητος εικονολήπτης που συνεργαζόταν με το δίκτυο του Κατάρ και με το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν στο αυτοκίνητό τους και κατευθύνονταν στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού εδάφους, για να «κάνουν τη δουλειά τους», δήλωσε το Al Jazeera. Ένας τρίτος δημοσιογράφος που ταξίδευε μαζί τους, ο Χάζεμ Ρατζάμπ, τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν από τη Ντόχα όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, αποκάλεσε «ασύλληπτη τραγωδία» τον θάνατο στη Γάζα σήμερα το πρωί των δύο Παλαιστινίων δημοσιογράφων.

💔 2 of his sons 💔 His wife 💔 His Daughter 💔 His grandson 💔 Several of his colleagues pic.twitter.com/GXhs5LAiAN

Ο επικεφαλής του γραφείου του Al Jazeera στη Γάζα, Ουαέλ Νταντού, επέστρεψε στο ρεπορτάζ παρά τη δολοφονία του γιου του, Χάμζα, ενώ είχε προηγηθεί και η δολοφονία πολλών άλλων μελών της οικογένειάς του στη Γάζα.

«Πρέπει να επιμείνουμε», δήλωνε πρόσφατα ο δολοφονημένος δημοσιογράφος Χάμζα Νταντού. Η Αμερικανο-Παλαιστίνια πανεπιστημιακός Νούρα Ερακάτ ανάρτησε βίντεο με πρόσφατη συνομιλία που είχε με τον δολοφονημένο δημοσιογράφο Χάμζα Νταντού.

Σε αυτό, ο Χάμζα μιλούσε για τους κινδύνους που εγκυμονεί η ιδιότητα του δημοσιογράφου στη Γάζα και για τον τραυματισμό που υπέστη ο πατέρας του Ουαέλ Νταντού σε επίθεση όπου σκοτώθηκε ο εικονολήπτης του Al Jazeera, Σαμίρ Αμπουντάκα τον περασμένο μήνα. «Το μήνυμά μας είναι ότι πρέπει να επιμείνουμε», είχε δηλώσει ο Χάμζα Νταντού.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

A clip of our convo with Hamza Dahdouh, the son of Wael Dahdouh, who was killed in an Israeli airstrike today. This is the third attack on Wael and his family. 109 journalists killed in 92 days. #Gaza #Genocide #ProtectJournalists #FreePalestine pic.twitter.com/J3feegdg8E

— Noura Erakat (@4noura) January 7, 2024