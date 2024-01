Γάζα: Θραύσμα οβίδας βάρους 1 κιλού αφαιρέθηκε από τραυματία (βίντεο και εικόνες)

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισελήνος (Palestine Red Crescent Society / PRCS) έδωσε την Πέμπτη (25 Ιανουαρίου) στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει έναν γιατρό να λέει ότι αυτός και οι συνάδελφοί του αφαίρεσαν θραύσμα βάρους ενός κιλού από το σώμα ενός τραυματία.

Στο βίντεο, ο Δρ Jamal Ayyad δήλωσε ότι ένας 60χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο Al-Amal στη Χαν Γιουνίς, τραυματισμένος και ύστερα από σάρωση αποκαλύφθηκε το κομμάτι της οβίδας και θρυμματισμένα οστά σε έναν από τους ώμους του ασθενούς. Ο Ayyad δήλωσε ότι η επέμβαση ήταν επιτυχής.

🔴The medical team at PRCS Al-Amal Hospital in #KhanYunis successfully conducted a surgical operation on a sixty-year-old wounded, extracting approximately 1 kilogram of shrapnel from his shoulder. 👏The success of the operation is notable given the limited resources and… pic.twitter.com/El2PyFnTZZ

