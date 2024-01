Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Οι Χούθι χτύπησαν δεξαμενόπλοιο – Με επιδρομή στην Υεμένη απάντησαν ΗΠΑ, Βρετανία

Κλιμακώνουν τις επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον λαό της Γάζας.

Πύραυλος που εκτόξευσαν, έπληξε χθες Παρασκευή το πετρελαιοφόρο Marlin Luanda υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ. Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους προχώρησαν σε «επιχείρηση» εναντίον του «βρετανικού δεξαμενόπλοιου Marlin Luanda» στον κόλπο του Άντεν, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στο πλοίο.

Λόγω των επιθέσεων, ορισμένες εταιρείες έχουν αναστείλει τις διελεύσεις μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και κάνουν το πολύ μεγαλύτερο και ακριβότερο ταξίδι γύρω από την Αφρική

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού των Χούθι, τον Γιαχία Σαρέα, χρησιμοποιήθηκε «αριθμός πυραύλων» και «το πλήγμα ήταν άμεσο».

🚨BREAKING – SUBTITLED: YEMENI ARMED FORCES “HOUTHIS” STATEMENT JUST RELEASED, TARGETING & DIRECTLY HITTING THE BRITISH OIL TANKER “ MARLIN LUANDA” WITH NAVAL MISSILES. 🇾🇪 Yemen Armed Forces:

—

“In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Allah the Almighty… pic.twitter.com/SP2P3ulaHJ — Censored Voice. (@CensoredNws) January 26, 2024

Κλιμάκωση

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανέφερε:

«Στις 26 Ιανουαρίου και ώρα 7:45 μ.μ. (ώρα Υεμένης, 6.45 μ.μ. ώρα Ελλάδος), οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι εκτόξευσαν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο από περιοχή που ελέγχουν στην Υεμένη και έπληξαν το πετρελαιοφόρο M/V Marlin Luanda υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ. Το καταδρομικό USS Carney (DDG 64) και άλλα συμμαχικά πλοία ανταποκρίθηκαν και προσφέρουν βοήθεια. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής», αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Houthis Strike M/V Marlin Luanda Operating in the Gulf of Aden On Jan. 26, at approximately 7:45 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired one anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the Marshall Islands-flagged oil tanker M/V… pic.twitter.com/Mw3Mg138cy — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 27, 2024

Οκτώ ώρες αργότερα, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν αντιπλοϊκό πύραυλο που ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν οι Χούθι προς την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

U.S. Conducts Self-Defense Strike Against Houthi Anti-Ship Missile On Jan. 27 at approximately 3:45 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command Forces conducted a strike against a Houthi anti-ship missile aimed into the Red Sea and which was prepared to launch. U.S. Forces… pic.twitter.com/UcHqDiyT1I — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 27, 2024

Οι Χούθι λένε ότι ΗΠΑ και Βρετανία έπληξαν την Υεμένη

Στο μεταξύ, το πρωί, το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μασίρα των Χούθι μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο εξαπέλυσαν δύο αεροπορικές επιθέσεις που είχαν στόχο το λιμάνι Ρας Ίσα στην επαρχία Χοντέιντα της Υεμένης.

Η εκστρατεία των Χούθι έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στη διεθνή ναυτιλία, αναγκάζοντας ορισμένες εταιρείες να αναστείλουν τις διελεύσεις μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και να κάνουν το πολύ μεγαλύτερο και ακριβότερο ταξίδι γύρω από την Αφρική. Πολεμικά αεροσκάφη, πλοία και υποβρύχια των ΗΠΑ και της Βρετανίας έχουν εξαπολύσει δεκάδες αεροπορικές επιδρομές σε όλη την Υεμένη εναντίον των δυνάμεων των Χούθι σε αντίποινα.