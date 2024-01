ΟΗΕ: Ιταλία, Καναδάς και Αυστραλία αναστέλλουν τη χρηματοδότηση της UNRWA για τους πρόσφυγες

Η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Ιταλία ανακοίνωσαν την αναστολή της χρηματοδότησής τους προς την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), μετά τις κατηγορίες των ισραηλινών αρχών ότι εργαζόμενοι μπορεί να είχαν ανάμιξη στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες ότι «αναστέλλουν προσωρινά» κάθε μελλοντική χρηματοδότηση της υπηρεσίας του ΟΗΕ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της διανομής βοήθειας στους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας.

Σήμερα, η Αυστραλή υπουργός Εξωτερικών, Πένι Γούονγκ, δήλωσε «βαθιά ανήσυχη» με τις κατηγορίες εις βάρος της UNRWA. «Συνομιλούμε με τους εταίρους μας και θα αναστείλουμε προσωρινά την καταβολή πρόσφατων χρηματοδοτήσεων», έγραψε η υπουργός στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Χαιρετίζουμε την άμεση απάντηση της UNRWA, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού των συμβάσεων (με μέλη του προσωπικού) καθώς και της ανακοίνωσης έναρξης έρευνας για τις κατηγορίες εις βάρος του οργανισμού», πρόσθεσε.

Η Γουόνγκ τόνισε στη συνέχεια το «ζωτικής σημασίας έργο» της UNRWA για τους κατοίκους της Γάζας και τους «πάνω από 1,4 εκατ. Παλαιστινίους που έχουν βρει αυτή τη στιγμή καταφύγιο στις εγκαταστάσεις της».

We are speaking with partners and will temporarily pause disbursement of recent funding. pic.twitter.com/Havwserjh3

Allegations UNRWA staff were involved in the abhorrent October 7 terror attacks are deeply concerning.

Καναδάς: «Δίνουμε μελάλη σημασία στις κατηγορίες»

Από την πλευρά του, ο Καναδός υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης, Άχμεντ Χουσέν, δήλωσε την Παρασκευή ότι «ο Καναδάς αναστέλλει προσωρινά κάθε πρόσθετη χρηματοδότηση προς την UNRWA ενόσω πραγματοποιεί ενδελεχή έρευνα για τις κατηγορίες αυτές».

«Ο Καναδάς δίνει μεγάλη σημασία σε αυτές τις κατηγορίες και βρίσκεται σε στενή επαφή με την UNRWA και άλλους δωρητές για το θέμα αυτό», έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα Χ.

Canada unequivocally condemns the October 7th attack on Israel. I am deeply troubled by the allegations relating to some UNRWA employees. I have instructed Global Affairs Canada to pause all additional funding to UNRWA pending the outcome of the investigation. Read my statement: pic.twitter.com/YfEbwhKvzx

— Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen) January 26, 2024