UNRWA: Αφανείς ήρωες του πολέμου oι εργαζόμενοι του ΟΗΕ στη Γάζα

Η εκπρόσωπος της UNRWA Ταμάρα Αλριφάι μίλησε στο Channel 4 News σχετικά με τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Έργων και Υποδομών του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Γάζα.

«Ενώ είναι εκτοπισμένοι στα καταφύγια της UNRWA, πολλοί συνεχίζουν να προσφέρουν βοήθεια», δήλωσε.

«Έχουμε 13.000 μέλη του προσωπικού μας στη Γάζα. Πρόκειται για γιατρούς, τραυματιοφορείς, μηχανικούς, δασκάλους, κοινωνικούς λειτουργούς και εργαζόμενους στην καθαριότητα. Είναι όλοι τους Παλαιστίνιοι. Είναι μέρος του άμαχου πληθυσμού που πρέπει να προστατευτεί. Αυτοί που σκοτώθηκαν, σκοτώθηκαν μαζί με τους χιλιάδες και χιλιάδες Παλαιστίνιους που πέθαναν».

«While they’re displaced in our own @UNRWA shelters, many continue to offer assistance»@TamaraAlrifai tells @Channel4News how our UNRWA colleagues in #Gaza are going above & beyond to continue to serve their community, despite themselves having lost everything & living in fear. pic.twitter.com/pIGkUT4uzb

