Η Γάζα έχει μετατραπεί σε «ζώνη θανάτου», λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αφού οι συνθήκες στη Λωρίδα είναι απάνθρωπες.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος προειδοποιεί για την τραγική κατάσταση στο πολιορκημένο για 30 ημέρες νοσοκομείο Αλ-Άμαλ στη Χαν Γιουνίς.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δηλώνουν «εξοργισμένοι» για την ισραηλινή επίθεση σε καταφύγιο τους στην αλ-Μαουάσι όπου σκοτώθηκαν μέλη οικογενειών του προσωπικού τους.

Ένοπλη επίθεση φαίνεται να έγινε στον ισραηλινό οικισμό Μα’αλέχ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη.

Συνεχίζονται οι ακροάσεις στο Διεθνές Δικαστήριο για την υπόθεση της ισραηλινής κατοχής στα παλαιστινιακά εδάφη.

Βίντεο από το σημείο της επίθεσης κοντά στην Ιερουσαλήμ μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ και λογαριασμοί στα social media.

Israel Police confirms two terrorists were neutralized

🔴Terror attack near Jerusalem: MDA says 8 wounded, 1 dead

The scene of the attack

🎥 Avi Hovav, Assistant Director, Jerusalem District. pic.twitter.com/GFjYYHJe6M

— Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) February 22, 2024