Νέο αδιέξοδο στον ΟΗΕ λόγω ΗΠΑ - «Έδωσαν την άδεια στο Ισραήλ να σκοτώνει» λένε οι Παλαιστίνιοι

Οι Παλαιστίνιοι και μια σειρά χώρες και οργανισμοί καταδίκασαν την επιλογή των ΗΠΑ να μπλοκάρουν με βέτο για τρίτη φορά ψήφισμα στον ΟΗΕ που ζητούσε κατάπαυση του πυρός για τη Γάζα.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναστείλει τις μεταφορές τροφίμων στη βόρεια Γάζα με τους Παλαιστίνιους να κάνουν λόγο για «θανατική ποινή».

Το Ισραήλ χτύπησε νέους στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, με τις εχθροπραξίες στα σύνορα να συνεχίζονται.

Το ταξίδι του Ισμαήλ Χανίγια, ηγέτη της Χαμάς στο Κάιρο, δεν σήμανε προχώρημα στις συνομιλίες για μια νέα συμφωνία για τους ομήρους και εκεχειρία.

Συνεχίζονται οι ακροάσεις στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.

Ο φορέας του ΟΗΕ για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών ζητά άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σε ανάρτησή της στο Χ, αναφέρει ότι από το ένα εκατομμύριο γυναίκες και κορίτσια που έχουν εκτοπιστεί στη Γάζα, οι μισές από αυτές βρίσκονται τώρα στη Ράφα, το νοτιότερο σημείο του θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζει χερσαία επίθεση στην περιοχή, το οποίο σήμερα φιλοξενεί περίπου 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιους που έχουν αναγκαστεί να πάνε εκεί λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών στον βορρά.

Παρά το γεγονός ότι η Ράφα έχει χαρακτηριστεί ως η λεγόμενη «ασφαλής ζώνη», έχει γίνει συστηματικά στόχος θανατηφόρων ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Χ:

1 million women and girls have been forcibly displaced in #Gaza.

Half of them are now in #Rafah.

They are experiencing unbearable suffering, disease, and risk of famine.

We call for an immediate humanitarian ceasefire. pic.twitter.com/loCg4kcHsD

— UN Women (@UN_Women) February 21, 2024