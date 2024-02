Δεν έχει τέλος η αιματοχυσία στη Λωρίδα της Γάζας όπου οι Παλαιστίνιοι έχουν να αντιμετωπίσουν τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ, αλλά και την πείνα.

Την ίδια ώρα, οι IDF ετοιμάζονται να εισβάλουν στη Ράφα, ενώ έχουν δώσει τελεσίγραφο για την παράδοση των ομήρων μέχρι το Ραμαζάνι.

Η UNICEF προειδοποιεί για «έκρηξη θανάτων» μεταξύ των παιδιών.

Οι ΗΠΑ πρότειναν στο Συμβούλιο Ασφαλείας ψήφισμα που καλεί σε «προσωρινή» κατάπαυση του πυρός σε κόντρα με ψήφισμα της Αλγερίας. Μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες από τη μεριά τους καλούν σε «άμεση» παύση των μαχών και καλούν το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση στη Ράφα.

Το Ισραήλ επιτέθηκε στη Σιδώνα, βαθιά μέσα στον νότιο Λίβανο, όπου υποστήριξε ότι χτύπησε αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ.

Συνεχίζονται σήμερα οι ακροάσεις για την ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών στο Διεθνές Δικαστήριο.

Παλαιστίνιοι στη Γάζα κάνουν την προσευχή τους σε κατεστραμμένο τζαμί από βομβαρδισμούς.

Palestinians perform their prayers in midst of the rubble of a destroyed mosque in Gaza. pic.twitter.com/zHethFLAUS

Το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης θα πραγματοποιήσει σήμερα τη δεύτερη ημέρα ακροάσεων στο πλαίσιο μιας εβδομαδιαίας διαδικασίας κατά την οποία εκπρόσωποι από 52 χώρες και οργανισμούς θα παράσχουν προφορικές αγορεύσεις σχετικά με τις νομικές συνέπειες της κατοχής της Δυτικής Όχθης, της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Γάζας από το Ισραήλ.

Πρόκειται για μια πρώτη στο είδος της υπόθεση, η οποία προκλήθηκε από αίτημα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο, με το οποίο ζητήθηκε η γνωμοδότηση του ΔΔΔ σχετικά με τις νομικές συνέπειες της κατοχής της Παλαιστίνης από το Ισραήλ.

Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός μερών που συμμετέχουν σε μία μόνο υπόθεση του ΔΔΔ από την ίδρυση του δικαστηρίου το 1945.

Η νομική ομάδα της Παλαιστίνης ξεκίνησε τις ακροάσεις στη Χάγη τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ έχει αρνηθεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες πέραν της γραπτής επιχειρηματολογίας.

Σήμερα, το δικαστήριο θα ακούσει προφορικές αγορεύσεις από τις ακόλουθες 11 χώρες:

Η σαουδαραβική εφημερίδα Elaph αναφέρει ότι οι ισραηλινές αρχές διαθέτουν πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι ο ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Γιάχια Σινουάρ διέφυγε πρόσφατα στην Αίγυπτο μέσω των σηράγγων στη Ράφα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ πιστεύει ότι ο Σινουάρ διέφυγε μαζί με τον αδελφό του Μοχάμεντ και άλλους και υπάρχουν φόβοι ότι πήρε μαζί του και Ισραηλινούς ομήρους.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο εκπρόσωπος των IDF αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα, ενώ δεν υπάρχει επιβεβαίωση του δημοσιεύματος στο Ισραήλ.

Οι IDF ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός στρατιώτη που υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια των μαχών στη νότια Λωρίδα της Γάζας την περασμένη εβδομάδα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στρατιωτών στη χερσαία επίθεση σε 236.

Πρόκειται για τον επιλοχία Μαόζ Μορέλ, 22 ετών, της μονάδας αναγνώρισης της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών, από την Τάλμον.

Ο Μορέλ τραυματίστηκε σοβαρά στις 15 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια μάχης με μαχητές της Χαμάς στη Χαν Γιουνίς.

Ένας άλλος στρατιώτης, ο επιλοχίας Ροτέμ Σαχάρ Χαντάρ, σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ στρατιώτες τραυματίστηκαν στο ίδιο περιστατικό, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Το Ισραήλ κατασκευάζει έναν δρόμο στην κεντρική Γάζα για να χωρίσει το βόρειο από το νότιο τμήμα της παλαιστινιακής επικράτειας, ώστε να διευκολύνει τις ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές και να ελέγχει τις μετακινήσεις του τοπικού πληθυσμού, ανέφεραν δεξαμενές σκέψης που παρακολουθούν τον πόλεμο στη Γάζα.

Στην τελευταία ενημέρωσή τους, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και το Critical Threats Project (CTP), που εδρεύουν και τα δύο στις ΗΠΑ, ανέφεραν ότι ο υπό κατασκευή δρόμος φέρεται να «ελέγχει τη ροή των κατοίκων της Γάζας από τον βορρά προς τον νότο» και να «προστατεύει την περιοχή».

Δημοσιογράφος που ήταν μαζί με τις ισραηλινές δυνάμεις ανέφερε ότι ο στρατός του Ισραήλ «προετοιμάζεται για μια πολύ μακρά παραμονή» στη Γάζα και ο δρόμος που τέμνει τον παράκτιο θύλακα ήταν μέρος αυτού του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού του Ισραήλ, αναφέρει η τελευταία έκθεση των ISW/CTP.

Τη Δευτέρα, Παλαιστίνιοι μαχητές στη Γάζα χρησιμοποίησαν ρουκέτες για να επιτεθούν στις ισραηλινές δυνάμεις στα βόρεια και νότια της Γάζας και επίσης χρησιμοποίησαν «φορητά συστήματα αεράμυνας» για να στοχεύσουν ισραηλινά ελικόπτερα και εναέρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφεραν τα παρατηρητήρια πολέμου.

The IAF conducted airstrikes that targeted two “Hezbollah military depots” near Sidon, Lebanon on February 19.

This is the first time since October 7 Israel has conducted airstrikes in Sidon, which is roughly 30km north of the Litani River and 40km south of Beirut. pic.twitter.com/33nHMDdVrj

— Critical Threats (@criticalthreats) February 19, 2024