Το Ισραήλ δείχνει αποφασισμένο να πραγματοποιήσει χερσαία εισβολή στη Ράφα όπου βρίσκουν καταφύγιο πάνω από 1,4 εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι αφού έδωσε τελεσίγραφο να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι μέχρι το Ραμαζάνι.

Εκτός από τις βόμβες, η πείνα «θερίζει» στη Ράφα αφού πλάνα δείχνουν πεινασμένους ανθρώπους να ορμούν στα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια για να φάνε επί τόπου τα τρόφιμα που μεταφέρουν.

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν πεθάνει μετά από την εισβολή των IDF στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς.

Η Παλαιστίνη θα καταθέσει στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης αφού οι ακροάσεις για την ισραηλινή κατοχή των εδαφών της θα ξεκινήσει σήμερα Δευτέρα.

Τουλάχιστον 127 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μετά από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες.

Η Κνεσέτ, η Βουλή του Ισραήλ, αναμένεται να ψηφίσει σήμερα Δευτέρα για την αποπομπή του βουλευτή Οφέρ Κασίφ του κόμματος Hadash επειδή εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο κατά του Ισραήλ, με την κατηγορία της γενοκτονίας.

Η πρωτοβουλία για την κοινοβουλευτική δίωξη του Κασίφ ξεκίνησε από τον βουλευτή Όντεντ Φορέρ του κόμματος Yisrael Beiteinu. Για να εγκριθεί η αποπομπή του χρειάζεται να ψηφίσουν υπέρ 90 από τα 120 μέλη του κοινοβουλίου.

Αν και 85 βουλευτές υπέγραψαν την αρχική αίτηση για την αποπομπή του Κασίφ, θεωρείται απίθανο να περάσει, σύμφωνα με τη Haaretz.

Ο υπουργός και μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου Μπένι Γκαντζ δήλωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα για μια νέα συμφωνία για τους ομήρους θα συμμετάσχει στις συνομιλίες στο Κάιρο «όταν οι συνθήκες είναι ώριμες».

Σε συνομιλία με μέλη των οικογενειών των ομήρων έξω από το σπίτι του, ο Γκαντζ είπε: «Πρέπει να πάμε εκεί για να τους επιστρέψουμε, όχι να πάμε εκεί για να πάμε εκεί».

Ο Γκαντζ πρόσθεσε επίσης στη συνομιλία του με τις οικογένειες ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα επαναπατρισμού των συγγενών τους είναι μέσω ενός πλάνου «και όπου υπάρχουν άλλες επιλογές, όσο μπορούμε να το κάνουμε διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ομήρων – θα το κάνουμε».

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα ενός ακόμα στρατιώτη που σκοτώθηκε σε μάχη στη Γάζα.

Αναλυτικότερα, ο επιλοχίας Σιμόν Σλόμοφ, 20 ετών, στρατιώτης στις Ταξιαρχίες των Αλεξιπτωτιστών από την Κιριάτ Μπιγιαλίκ, σκοτώθηκε στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί 235 στρατιώτες μετά τη χερσαία εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας.

Το γραφείο συντονισμού των δραστηριοτήτων του Ισραήλ στην Παλαιστίνη (COGAT) υποστήριξε ότι το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς παρέμεινε λειτουργικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ισραηλινής στρατιωτικής πολιορκίας της ιατρικής εγκατάστασης.

«Προς ενημέρωση, το νοσοκομείο Νάσερ ήταν λειτουργικό καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας (σ.σ. του ισραηλινού στρατού), παρά το γεγονός ότι μαχητές της Χαμάς εμφανίζονταν ως ιατρικό προσωπικό», έγραψε στο Χ.

FYI, the Nasser hospital was operational during the entire @IDF activity, despite Hamas operatives imposing as medical staff.

We facilitated humanitarian aid and supplies to the hospital and coordinated a @UN team to evacuate the patients. https://t.co/WU3ZcDyjz1

— COGAT (@cogatonline) February 19, 2024