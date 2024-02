Αναφορές για περιορισμό των μουσουλμάνων προσκυνητών στο Αλ Άκσα για το Ραμαζάνι - Τι απαντάει ο Νετανιάχου

Αναφορές που διέρρευσαν στα ισραηλινά μέσα ανέφεραν πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε με το αίτημα του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να περιοριστούν οι Αραβοϊσραηλινοί προσκυνητές στο Όρος του Ναού και στο τέμενος Αλ Άκσα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Μάλιστα σύμφωνα με το ανεπιβεβαίωτο δημοσίευμα του καναλιού 13 αυτή η απόφαση πάρθηκε παρά την προειδοποίηση των αξιωματούχων ασφαλείας να μην το πράξουν. Το Shin Bet φέρεται να προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση είναι πιθανό να πυροδοτήσει περαιτέρω τις εντάσεις, ειδικά οποιαδήποτε κίνηση που θα αφορά τους Ισραηλινούς Άραβες.

Η Ισραηλινή αστυνομία, ωστόσο, φέρεται να λέγεται ότι ευνοεί μια τέτοια κίνηση. Το σημείο ανάφλεξης αποτελεί συχνά σημείο έντασης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, το οποίο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στα μέσα Μαρτίου.

Επίσης, σύμφωνα με τις ειδήσεις του καναλιού 13, ο υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ και ο υπουργός του υπουργείου Πολέμου, Μπένι Γκαντζ, αντιτάχθηκαν έντονα στην απόφαση του Νετανιάχου να συμφωνήσει με το αίτημα του Μπεν Γκβιρ.

«Ο πρωθυπουργός παρακάμπτει το κατεστημένο ασφαλείας και, εξαιτίας αυτού, θα κάνουμε λάθη», φέρεται να λέει ο Γκαλάντ στη συνάντηση, αναφερόμενος στην αντίθεση της Shin Bet και των IDF στην απόφαση.

«Αυτό δεν είναι ενότητα και δεν είναι υπουργικό συμβούλιο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε», φέρεται να αντιδρά και ο Γκαντζ.

Μετά τις αναφορές το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέδωσε ανακοίνωση. Στην ανακοίνωσή αναφέρεται ότι ο Νετανιάχου «έλαβε μια ισορροπημένη απόφαση που επιτρέπει την ελευθερία της θρησκείας με τα απαραίτητα όρια ασφαλείας, τα οποία έχουν τεθεί από επαγγελματίες αξιωματούχους».

«Οποιαδήποτε άλλη αναφορά είναι λανθασμένη», προσθέτει η ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζει ποια απόφαση ελήφθη και ποιοι περιορισμοί θα τεθούν σε ισχύ.

Μετά τις αναφορές για τον περιορισμό των μουσουλμάνων τόσο Ισραηλινών όσο και Παλαιστινίων στο Όρος του Ναού και στο τέμενος Αλ Άκσα το μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ Μπένι Γκαντζ δήλωσε ότι θα ισχύσουν περιορισμοί κατά τη διάρκεια του μουσουλμανικού ιερού μήνα του Ραμαζανιού, για «λόγους ασφαλείας και μόνο» και ότι αυτοί οι περιορισμοί δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί.

