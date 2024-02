Οργή στο Ισραήλ για τις δηλώσεις Λούλα - «Ξεπερνά μια κόκκινη γραμμή»

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι κάλεσε για αυστηρή επίπληξη τον πρέσβη της Βραζιλίας στη χώρα για τα «ντροπιαστικά και σοβαρά», όπως υποστηρίζει σχόλια του προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Μιλώντας νωρίτερα την Κυριακή στη σύνοδο κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης, ο Λούλα χαρακτήρισε την επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας «γενοκτονία». «Αυτό που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας με τον παλαιστινιακό λαό δεν έχει κανένα παράλληλο στην ιστορία. Πράγματι, συνέβη όταν ο Χίτλερ αποφάσισε να σκοτώσει τους Εβραίους», είπε χαρακτηριστικά.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις προκάλεσαν την οργή του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι ο Λούλα «ευτελίζει» το Ολοκαύτωμα και «προσπαθεί να βλάψει τον εβραϊκό λαό και το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του», υποστηρίζοντας ότι «η σύγκριση του Ισραήλ με το ναζιστικό Ολοκαύτωμα και τον Χίτλερ ξεπερνά μια κόκκινη γραμμή».

«Το Ισραήλ μάχεται για την άμυνά του και τη διασφάλιση του μέλλοντός του μέχρι την πλήρη νίκη και το κάνει ενώ υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο», προσέθεσε και κατέληξε αναφέροντας πως μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών αποφάσισε να καλέσει «αμέσως τον πρεσβευτή της Βραζιλίας στο Ισραήλ για μια αυστηρή επίπληξη».

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκαλάντ καταδίκασε επίσης τα σχόλια σε ανάρτησή του στο Χ. «Το να κατηγορείτε το Ισραήλ ότι διέπραξε Ολοκαύτωμα είναι εξωφρενικό και αποτρόπαιο. Η Βραζιλία στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ εδώ και χρόνια. Ο πρόεδρος Λούλα υποστηρίζει μια γενοκτονική τρομοκρατική οργάνωση – τη Χαμάς – και με τον τρόπο αυτό προκαλεί μεγάλη ντροπή στον λαό του και παραβιάζει τις αξίες του ελεύθερου κόσμου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Accusing Israel of perpetrating a Holocaust is outrageous and abhorrent.

Brazil has stood with Israel for years. President Lula supports a genocidal terrorist organization – Hamas, and in doing so brings great shame to his people, and violates the values of the free world.

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) February 18, 2024