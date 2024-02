Ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών, Ριάντ αλ Μάλικι, αξίωσε σήμερα να τεθεί άμεσα τέλος στην ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών κατά την έναρξη των ακροάσεων σχετικά με το νομικό καθεστώς των εδαφών στο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών.

Περισσότερες από 50 χώρες έχουν κληθεί να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου, έπειτα από αίτημα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για μια γνωμοδότηση, ή μη δεσμευτική, γνώμη για την κατοχή.

Ισραηλινοί ηγέτες διατείνονται επί μακρόν ότι τα εδάφη κατέχονται νόμιμα στη βάση του ότι αποσπάσθηκαν από την Ιορδανία και την Αίγυπτο στη διάρκεια του πολέμου του 1967 και όχι από μια κυρίαρχη Παλαιστίνη.

Ο αλ Μάλικι κατηγόρησε το Ισραήλ ότι υποβάλλει επί δεκαετίες τους Παλαιστίνιους σε διακρίσεις και απαρτχάιντ – κατηγορίες τις οποίες το Ισραήλ αρνείται – υποστηρίζοντας πως έχουν αφεθεί με την επιλογή του «εκτοπισμού, της υποδούλωσης, ή του θανάτου».

«Η μοναδική λύση που συνάδει με το διεθνές δίκαιο είναι αυτή η παράνομη κατοχή να έρθει σε ένα άμεσο, άνευ όρων και συνολικό τέλος», είπε.

Οι δικαστές αναμένεται να έχουν αρκετούς μήνες για να συσκεφθούν προτού εκδώσουν την απόφασή τους.

