Ενάντια στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους το Ισραήλ - «Καταστροφή» η επίθεση στη Ράφα, λένε οι ΗΠΑ

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει να αντιτίθεται στη μονομερή αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους», καθώς θα αποτελούσε «τεράστια επιβράβευση της πρωτοφανούς τρομοκρατίας».

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισβάλλουν στο νοσοκομείο Nasser στη Χαν Γιουνίς μετά από εβδομάδες πολιορκίας του ιατρικού κέντρου σε αυτό που οι τοπικές αρχές αποκάλεσαν άλλο ένα «έγκλημα πολέμου» κατά των Παλαιστινίων.

Οι ΗΠΑ λένε ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες», χωρίς κανένα σχέδιο για την προστασία των αμάχων που είναι στοιβαγμένοι στη Ράφα, μια ισραηλινή επίθεση στη νότια πόλη της Γάζας θα ήταν «καταστροφή».

Από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 28.663 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί 68.395 από τις 7 Οκτωβρίου. Ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου υπό την ηγεσία της Χαμάς ανέρχεται σε 1.139.

Τρεις ασθενείς πέθαναν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Nasser στο Khan Younis ως αποτέλεσμα της διακοπής ρεύματος και του περιορισμού της παροχής οξυγόνου.

«Θεωρούμε τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής υπεύθυνες για τις ζωές των ασθενών και του προσωπικού, δεδομένου ότι το συγκρότημα βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχό τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

«Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς να παρέμβουν γρήγορα για να σώσουν τους ασθενείς και το προσωπικό του ιατρικού συγκροτήματος Nasser πριν να είναι πολύ αργά».

Δύο γυναίκες γέννησαν σε «απάνθρωπες» συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση, προστίθεται.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός στρατιώτη κατά τη διάρκεια μαχών στη νότια Γάζα.

Ο 20χρονος ήταν μέλος του 202ου τάγματος της ταξιαρχίας αλεξιπτωτιστών του Ισραήλ. Είπε ότι πολλά ακόμη μέλη του τάγματος τραυματίστηκαν στην ίδια μάχη.

Στην τελευταία του ενημέρωση για την ανθρωπιστική κατάσταση την Πέμπτη, ο ΟΗΕ ανέφερε, επικαλούμενος τον ισραηλινό στρατό, ότι 230 ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και 1.361 τραυματιστεί στη Γάζα από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης.

