Διαψεύδεται ο ισχυρισμός που έκανε το υπουργείο Άμυνας το Ισραήλ σύμφωνα με τον οποίον γιατροί της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS) περιέθαλψαν έναν τραυματισμένο μαχητή της Χαμάς εν μέσω της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο συνοριακό πέρασμα Ερέζ.

Το υπουργείο Άμυνας μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία που υποτίθεται ότι δείχνει ένα ασθενοφόρο της PRCS σε χρήση, αλλά η ανάλυση του υλικού σύμφωνα με τους Times of Israel δείχνει ότι οι γιατροί και το ασθενοφόρο ήταν από τη στρατιωτική ιατρική υπηρεσία της Χαμάς.

Επιπλέον, η Ερυθρά Ημισέληνος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Η ιατρική ομάδα και το ασθενοφόρο που εμφανίζονται στο βίντεο δεν είναι της PRCS».

No, it’s not a PRCS ambulance. This ambulance belongs to the MMS (Military Medical Services) الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة حماسand equally the medical team. https://t.co/48vUjGlBEd pic.twitter.com/7L745jsCSv

«Για άλλη μια φορά, η κατοχή δημιουργεί σκόπιμα ψευδείς αφηγήσεις για το έργο της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS), δημοσιεύοντας ένα βίντεο με ένα ασθενοφόρο και παραϊατρικό προσωπικό που παρέχει περίθαλψη σε έναν τραυματισμένο μαχητή», ανέφερε η οργάνωση σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🚨With regard to the video circulating showing a wounded fighter receiving medical assistance, the Palestine Red Crescent Society (PRCS) affirms that the medical team and the ambulance shown in the video are not of PRCS.

The PRCS teams and volunteers are committed to abiding by…

— PRCS (@PalestineRCS) February 16, 2024