«Είναι νεκροί» - Παιδί περιγράφει τις στιγμές φρίκης ανάμεσα στα ισραηλινά τανκς και στα πτώματα συγγενών της

Την αγωνία ενός μικρού κοριτσιού από την Παλαιστίνη, ενώ ήταν παγιδευμένο μέσα σε ένα αυτοκίνητο ανάμεσα στα πτώματα των νεκρών συγγενών της και των τανκ του ισραηλινού στρατού αποκαλύπτει ένα ηχητικό ντοκουμέντο.

Η ηχογράφηση, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS), κατέγραψε τις στιγμές φρίκης που βίωσε η Χιντ, ενώ ήταν φοβισμένη και συνομιλούσε με μία υπάλληλο της PRCS που προσπαθούσε να την καθησυχάσει.

Η Χιντ τελικά σκοτώθηκε επίσης μόνη της, καθώς οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν πρώτα το ασθενοφόρο που κατευθυνόταν να τη σώσει, λίγα μόλις μέτρα μακριά της, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι τραυματιοφορείς της PRCS, Γιουσέφ Αλ-Ζάινο και Αχμέντ Αλ-Μαντχούν.

«Είναι νεκροί», ακούγεται να λέει με απόγνωση η μικρούλα, καθώς οι συγγενείς της πέθαναν μέσα στο αυτοκίνητο που βρισκόταν και η ίδια.

Μάλιστα η μικρή λέει στην τηλεφωνήτρια ότι είναι ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο, με την ίδια να την παροτρύνει να μείνει εντός αυτού και να συνεχίσει να της μιλάει στο τηλέφωνο μέχρι να φτάσει βοήθεια.

«Το τανκ είναι ακριβώς δίπλα μου και κινείται μπροστά από το αυτοκίνητο», λέει το φοβισμένο παιδί.

«Μην φοβάσαι», ακούγεται να λέει η τηλεφωνήτρια της PRCS με το μικρό κοριτσάκι να της απαντάει: «Σε παρακαλώ μείνε μαζί μου».

«Είμαι μαζί σου, είμαι μαζί σου γλυκιά μου. Είμαι μαζί σου μέχρι να έρθει κάποιος να σε πάρει. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου», απαντάει η τηλεφωνήτρια.

Τότε έντρομη και φοβισμένη η μικρούλα ρωτάει πότε θα έρθει κάποιος να την πάρει και κάνει έκκληση να φτάσει γρήγορα βοήθεια. «Θα μείνω μαζί σου μέχρι κάποιος από την Ημισέληνο ή οποιοσδήποτε άλλος έρθει να σε πάρει. Ακόμα κι οι στρατιώτες έρθουν μην κλείσεις. Θα μείνω μαζί σου», λέει ακόμα.

A new audio recording of the child Hind documents the moments of horror she experienced while trapped alone amidst the Israeli tanks and the dead bodies of her relatives who were killed by Israeli soldiers around her. Hind was also killed alone as the occupation first bombed the… pic.twitter.com/r3DAyivPT0

— PRCS (@PalestineRCS) February 18, 2024