Ο ισραηλινός στρατός σκοτώνει άλλους 3 Παλαιστίνιους στη Δυτική Οχθη

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, ανάμεσά τους μέλος ένοπλης οργάνωσης που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εφόδου του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές (στη φωτογραφία του Reuters/Raneen Sawafta, επάνω, ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα εισβάλλουν στην Τούλκαρεμ).

Οι νέοι θάνατοι γίνονται γνωστοί με φόντο την κατακόρυφη κλιμάκωση της βίας στην κατεχόμενη παλαιστινιακή περιοχή μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου και το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

36-year-old resistance leader Muhammad Al-Awfi «Abu Sultan» ascended to martyrdom in an armed clash with the IOF after they besieged the home he was in in Tulkarem Camp.💔💔 pic.twitter.com/zjuEqrMNX2

Χθες ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ έκρινε ότι η ένταση στη Δυτική Οχθη, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων ισραηλινών εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων, είναι το «αληθινό εμπόδιο» στη λύση των δυο κρατών.

Στην Τούλκαρεμ, δυο άνδρες, 19 και 36 ετών, σκοτώθηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια εφόδου ισραηλινών δυνάμεων στον καταυλισμό προσφύγων, από τους μεγαλύτερους στην περιοχή, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Αλλοι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επιχείρηση αυτή, ανέφερε από την πλευρά της η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε πως δυνάμεις του πήγαν να συλλάβουν τον Μοχάμεντ Ουάφι, για τον οποίο είχε υποψίες ότι «συμμετείχε σε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων και δολοφονίες ανθρώπων που φέρονταν να συνεργάστηκαν μαζί τους στην Τούλκαρεμ».

⚡️Clashes in Tulkarem between resistance fighters and Israeli invading forces… pic.twitter.com/MuLNehlvKb

«Τρομοκράτες άνοιξαν πυρ και πέταξαν εκρηκτικά εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων, οι οποίες ανταπέδωσαν», σκοτώνοντας τον ύποπτο, που ήταν «οπλισμένος», κατά την ίδια πηγή, η οποία πρόσθεσε ότι ισραηλινός αστυνομικός «τραυματίστηκε σοβαρά» και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν, οι Ταξιαρχίες των Μαρτύρων του αλ Ακσά — ο στρατιωτικός βραχίονας της Φάταχ, του κινήματος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς — εξήραν τη «θυσία» των δυο ανδρών και διευκρίνισαν πως ο Μοχάμεντ Ουάφι ήταν μέλος τους.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ισάμ Ουάφι δήλωσε πως ο αδελφός του Μοχάμεντ ήταν «περήφανο μέλος της αντίστασης» και ότι «έδωσε μάχη για σχεδόν μιάμιση ώρα» με τις ισραηλινές δυνάμεις προτού σκοτωθεί.

⚡️Tulkarem Update:

Clashes in Tulkarem between the Tulkarem battalions of the Al-Aqsa Martyrs Brigades and the Al-Quds Brigades, and the Israeli invading forces have been ongoing for hours.

– An Israeli army helicopter was seen landing at the «T Oz» checkpoint near Tulkarem.

-… pic.twitter.com/NiTdwp7qQe

