Έντονες αποδοκιμασίες για Ισραηλινή κολυμβήτρια στη Ντόχα - Κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο

Θύμα προδικασιών έπεσε η ισραηλινή κολυμβήτρια Αναστασία Γκορμπένκο, η οποία έτσι δεν μπόρεσε να χαρεί όσο θα ήθελε το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε στα 400 μέτρα μεικτή ατομική γυναικών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Ντόχα του Κατάρ.

Οι πρώτες αποδοκιμασίες σημειώθηκαν καθώς έδινε συνέντευξή μετά την επιτυχία της και συνεχίστηκαν και καθώς η Γκορμπένκο έφευγε από την πισίνα του Aspire Dome, ενώ το πλήθος την αποδοκίμασε ξανά στην τελετή απονομής των μεταλλίων, αν και υπήρξε και χειροκρότημα.

Η ίδια πάντως αντέδρασε ήρεμα στις αποδοκιμασίες, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που την αποδοκιμάζουν στη διοργάνωση.

«Είμαι εδώ μια εβδομάδα. Άκουσα όλους αυτούς τους θορύβους, αλλά είμαι με ωτοασπίδες. Είμαι στη ζώνη μου. Είμαι εδώ για να κάνω αυτό που μου αρέσει να κάνω, δηλαδή τον αθλητισμό. Είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω τη χώρα μου… Και το κάνω αυτό με την ισραηλινή σημαία και είμαι περήφανη γι’ αυτό. Και σε όποιον δεν αρέσει, δεν είναι δικό μου πρόβλημα», είπε στους δημοσιογράφους.

Anastasia Gorbenko is an Israeli hero 🇮🇱🥈

Listen to her composure after finishing 2nd in the world as Qatari fans boo in the background.

“I’m so happy to be here and represent my country in this hard time, being here with the Israeli flag means a lot to me and to my country.” pic.twitter.com/yMGBjeoWKf

