Το μήνυμα του Σαλάχ για τον πόλεμο στη Γάζα (pic)

Ο πόλεμος στη Γάζα με τη Χαμάς και το Ισραήλ συνεχίζεται, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να στέλνει το δικό του μήνυμα, με αφορμή τις γιορτινές αυτές μέρες.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός της Λίβερπουλ τόνισε πως μοιράζεται τον πόνο που περνούν αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει κανείς να ξεχάσει και να συνηθίσει όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή.

«Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που οι οικογένειες μαζεύονται και γιορτάζουν.

Με τον βάναυσο πόλεμο που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή, ειδικά τον θάνατο και την καταστροφή στη Γάζα, φέτος φτάνουμε στα Χριστούγεννα με πολύ βαριά καρδιά και μοιραζόμαστε τον πόνο εκείνων των οικογενειών που θρηνούν για την απώλεια των αγαπημένων τους.

Σας παρακαλώ μην τους ξεχνάτε και μην συνηθίζετε στα βάσανά τους. Καλά Χριστούγεννα».

Christmas is a time when families get together and celebrate. With the brutal war going on in the Middle East, especially the death and destruction in Gaza, this year we get to Christmas with very heavy hearts and we share the pain of those families who are grieving the loss of… pic.twitter.com/NqynT2LsST

— Mohamed Salah (@MoSalah) December 25, 2023