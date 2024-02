«Διάδρομος Φιλαδέλφου»: το «στοίχημα» του Νετανιάχου στα σύνορα Γάζας – Αιγύπτου

«Ο Διάδρομος Φιλαδέλφου -ή, για να το πούμε πιο σωστά, το νότιο σημείο αποκλεισμού- πρέπει να βρίσκεται στα χέρια μας», είχε διακηρύξει από τα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Πρέπει να κλείσει. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση δεν θα διασφαλίσει την αποστρατιωτικοποίηση που επιδιώκουμε».

Αναφερόνταν σε μια λεπτή, πλην στρατηγικής σημασίας αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ανάμεσα στην Αίγυπτο και τη Λωρίδα της Γάζας.

«Philadelphi» είναι η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ.

Γνωστή στα αραβικά ως Άξονας Σαλαχεντίν, έχει μήκος 14 χιλιόμετρα και ανά τμήματα πλάτος μόλις λίγο περισσότερο από 91 μέτρα.

Εκτείνεται από την ακτή της Μεσογείου μέχρι το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, όπου συναντώνται τα σύνορα της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της Λωρίδας της Γάζας.

Περιλαμβάνει, δε, το πέρασμα της Ράφα από και προς την Αίγυπτο: τη μοναδική διέξοδο του απομονωμένου παλαιστινιακού θύλακα, η οποία δεν ελέγχεται από το Ισραήλ.

Αυτή αποτελεί ορόσημο για τη Μέση Ανατολή -σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που αραβικό κράτος αναγνώρισε το Ισραήλ- και σημείο αναφοράς εδώ και σχεδόν μισό αιώνα.

Κινδυνεύουν ωστόσο να την τινάξουν στον αέρα τα σημερινά σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τη στρατιωτική εισβολή του μέχρι τη Ράφα και να καταλάβει τον διάδρομο.

Μέσω αυτού, υποστηρίζει, συνεχίζεται να λαμβάνει όπλα η Χαμάς. Η Αίγυπτος το διαψεύδει κατηγορηματικά και προειδοποιεί με αντίμετρα, σε περίπτωση ισραηλινής κατάληψης του διαδρόμου. Κάτι, που πρακτικά θα συνιστά de facto ισραηλινή περικύκλωση της Λωρίδας της Γάζας.

The Israel Defense Force has reportedly notified the Egyptian Government that it will soon launch a Military Operation in Southern Gaza near the City of Rafah and along the Philadelphi Corridor, which is an Area of Land along the Border between the Gaza Strip and Egypt. pic.twitter.com/02aMPl6oec

— OSINTdefender (@sentdefender) January 27, 2024