Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι οι άνθρωποι στη Ράφα έχουν «τόσο μεγάλη ανάγκη που σταματούν τα φορτηγά για να πάρουν τρόφιμα και να τα φάνε αμέσως».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν δηλώνει ότι ελπίζει ότι το Ισραήλ «δεν θα προβεί σε μαζική εισβολή στο έδαφος» στη Ράφα, όπου 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι βρίσκουν καταφύγιο, πριν από την «προσωρινή κατάπαυση του πυρός».

Τουλάχιστον πέντε ασθενείς έχασαν τη ζωή τους μετά την εισβολή του Ισραήλ στο νοσοκομείο Nasser της Khan Younis, όπου κόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οξυγόνου.

Οι άνθρωποι στη Γάζα τρώνε αγριόχορτα και ζωική τροφή για να κρατηθούν στη ζωή, καθώς η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ προειδοποιεί για τις προκλήσεις στη διανομή της βοήθειας, ιδίως στον βορρά.

Από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 28.775 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί 68.552 από τις 7 Οκτωβρίου. Ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου υπό την ηγεσία της Χαμάς ανέρχεται σε 1.139.

Δείτε live:

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν πυραύλους κατά του βρετανικού πετρελαιοφόρου Pollux στην Ερυθρά Θάλασσα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της ομάδας Yahya Sarea.

Ο Sarea ισχυρίζεται ότι το πλοίο υπέστη άμεσο χτύπημα.

Χθες, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι το Pollux χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη. Προσδιόρισε το πλοίο ως δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά που μετέφερε αργό πετρέλαιο με προορισμό την Ινδία.

Νωρίτερα, ο οργανισμός UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) και η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey δήλωσαν ότι ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά φέρεται να είχε πληγεί 72 ναυτικά μίλια (133 χλμ.) βορειοδυτικά του λιμανιού Μόκα, στα ανοικτά της Υεμένης.

«Το πλοίο … φέρεται να υπέστη μικρές ζημιές. Το πλήρωμα αναφέρθηκε ασφαλές και σώο», δήλωσε η Ambrey.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του ΟΗΕ, οι Παλαιστίνιοι στη νότια πόλη Ράφα της Γάζας φέρονται να μετακινούνται από την περιοχή αυτή προς κεντρικές περιοχές, καθώς συνεχίζονται οι ενισχυμένες ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις.

Υπολογίζεται ότι 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, περισσότεροι από το μισό πληθυσμό της Γάζας, έχουν συνωστιστεί στη Ράφα.

«Στη Ράφα, οι ανθρωπιστικές συνθήκες έχουν γίνει όλο και πιο σοβαρές με συνεχείς αναφορές ανθρώπων που σταματούν τα φορτηγά βοήθειας για να πάρουν τρόφιμα», είπε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Stephane Dujarric.

Σε όλη τη Γάζα, ο Dujarric είπε ότι η παράδοση της βοήθειας παρεμποδίζεται από το συχνό κλείσιμο των συνόρων, τους μακροχρόνιους περιορισμούς στις εισαγωγές, τις ζημιές σε κρίσιμες υποδομές και τις μάχες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να ενισχύσουν το στρατιωτικό οπλοστάσιο του Ισραήλ, ακόμη και όταν η Ουάσινγκτον πιέζει για κατάπαυση του πυρός στην εμπόλεμη Γάζα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ζήτησε την «ταχεία απόκτηση» όπλων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, αναφέρει η Wall Street Journal (WSJ).

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Yoav Gallant δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει «καμία πρόθεση» να στείλει Παλαιστίνιους στην Αίγυπτο στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης επίθεσης στη Ράφα.

«Το κράτος του Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να εκκενώσει Παλαιστίνιους πολίτες στην Αίγυπτο», δήλωσε ο Gallant κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των μέσων ενημέρωσης την Παρασκευή.

«Σεβόμαστε και εκτιμούμε την ειρηνευτική μας συμφωνία με την Αίγυπτο, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην περιοχή καθώς και σημαντικό εταίρο».

Ο Gallant έκανε τις παρατηρήσεις του εν μέσω αναφορών ότι η Αίγυπτος δημιουργεί μια νεκρή ζώνη κατά μήκος των συνόρων της με τη Γάζα, προετοιμάζοντας ένα πιθανό σενάριο κατά το οποίο οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες θα κατακλύσουν μαζικά την Αίγυπτο.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ανακάλυψε φάρμακα με τα ονόματα ισραηλινών αιχμαλώτων στο νοσοκομείο Nasser, μετά την επιδρομή του στην υγειονομική εγκατάσταση.

«[Τα ισραηλινά] στρατεύματα ανακάλυψαν φάρμακα με τα ονόματα των ισραηλινών ομήρων μέσα στο νοσοκομείο μαζί με όπλα», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι τα στρατεύματά του εργάζονταν για την επισκευή μιας γεννήτριας στο νοσοκομείο και είχαν προμηθεύσει τρόφιμα και νερό στους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν νωρίτερα ότι είχαν «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι η Χαμάς κρατά αιχμαλώτους στο ιατρικό συγκρότημα, αλλά δεν είχαν προσκομίσει στοιχεία για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους.

Η Χαμάς έχει αρνηθεί ότι χρησιμοποιεί το νοσοκομείο ως βάση επιχειρήσεων ή για την απόκρυψη αιχμαλώτων.

