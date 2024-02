Υπό διάλυση η UNRWA ενώ ακόμα περιμένουν... τις αποδείξεις του Ισραήλ

Το Γραφείο Αρωγής και Εργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) πλέον οδεύει σε «διάλυση», προειδοποίησε χθες Πέμπτη ο επικεφαλής της υπηρεσίας Φιλίπ Λαζαρινί σε επιστολή του στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (στη φωτογραφία του Reuters/Mohamed Azakir, επάνω, μαθητές σε μια τάξη σχολείου που διευθύνεται από την UNRWA, σε προσφυγικό καταυλισμό Παλαιστινίων στη Βηρυτό).

«Προς βαθιά λύπη μου πρέπει σήμερα να σας πληροφορήσω ότι η υπηρεσία έχει φθάσει σε σημείο διάλυσης, μετά τις επανειλημμένες προτροπές του Ισραήλ να καταργηθεί και το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων των δωρητών τη χρονική στιγμή που οι ανθρωπιστικές ανάγκες στη Γάζα δεν έχουν προηγούμενο», τόνισε ο κ. Λαζαρινί στην επιστολή, που δημοσιοποίησε μέσω X.

In just over four months in #Gaza, there have been more #children, more journalists, more medical personnel, and more @UN staff killed than anywhere in the world during a conflict.

It is with profound regret that I must now inform you that @UNRWA has reached a breaking point,… pic.twitter.com/JbQVk72avu

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 22, 2024