Νέα σφαγή του Ισραήλ με τουλάχιστον 40 νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα χθες Πέμπτη στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο X).

Εικόνες-γροθιά στο στομάχι και αρκετές που δεν μπορούν να μεταδοθούν λόγω της φρίκης που καταγράφουν

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ότι ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν συνοικία της πόλης, ισοπεδώνοντας αρκετά σπίτια, από τα συντρίμμια των οποίων εργαζόμενοι της πολιτικής προστασίας αγωνίζονται για ν΄ανασύρουν πτώματα και τραυματίες.

«Αυτά τα σπίτια δέχθηκαν επίθεση χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση», μεταδίδει ο ρεπόρτερ του Al Jazeera, Αμπού Αζούμ, προσθέτοντας ότι τα παιδιά αποτελούν την πλειονότητα των δεκάδων ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί συγκλονιστικά βίντεο με χτυπημένα γυναικόπαιδα να μεταφέρονται στο νοσοκομείο προκειμένου να δεχθούν ιατρική φροντίδα.

«Συνεχιζόμενα εγκλήματα»

«Θεωρούμε την αμερικανική διοίκηση και τη διεθνή κοινότητα, πέραν του Ισραήλ, πλήρως υπεύθυνες γι’ αυτά τα συνεχιζόμενα εγκλήματα, και καλούμε τον ελεύθερο κόσμο να βάλει αμέσως τέλος σ’ αυτόν τον πόλεμο εξόντωσης που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός εναντίον αμάχων», ανακοίνωσε το γραφείο μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, προσθέτοντας ότι τα πάλι τα περισσότερα θύματα από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς είναι παιδιά και γυναίκες.