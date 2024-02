Λωρίδα της Γάζας: Πάνω από 50 νεκροί σε σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Ράφα

Η σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών του Ισραήλ που εξαπολύθηκαν τη νύχτα σήμερα Δευτέρα στη Ράφα, πόλη της Λωρίδας της Γάζας, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 52 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, η οποία ασκεί την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο από το 2007.

While you’re watching super bowl, this is what happened in Rafah #SuperBowl2024 pic.twitter.com/Q0YWd5p2ca

Οι βομβαρδισμοί έπληξαν 14 σπίτια και τουλάχιστον τρία ισλαμικά τεμένη (φωτογραφία, επάνω, από το X) σε διάφορους τομείς της πόλης, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «διεξήγαγε σειρά επιδρομών εναντίον τρομοκρατικών θέσεων στη νότια Λωρίδα της Γάζας», προσθέτοντας ότι τα πλήγματά του «ολοκληρώθηκαν», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

BREAKING: Israel is now bombing a million civilians trapped in Rafah, the last place of refuge in Gaza.

This is the most violent and unprecedented bombardment of Rafah to date.

We’re witnessing a holocaust. Plain and simple.

pic.twitter.com/Wm0TmXtnO9

