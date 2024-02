Λωρίδα της Γάζας: Υπό την απειλή ισραηλινής επίθεσης η Ράφα – Η διεθνής κοινότητα προειδοποιεί για καταστροφή

Χερσαία επέμβαση στη Ράφα, το νότιο άκρο του παλαιστινιακού θύλακα, σχεδιάζουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την εκκένωση της πόλης, παρά τις προειδοποιήσεις του Λευκού Οίκου, του ΟΗΕ και λοιπών οργανώσεων πως μια τέτοια ενέργεια θα ήταν καταστροφική, αφού εκεί ζουν πάνω από 1,3 εκατ. Παλαιστίνιοι, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων είναι άμαχοι που διέφυγαν από τις συγκρούσεις που μαίνονται εδώ και τέσσερις μήνες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Η νίκη είναι κοντά. Θα τα καταφέρουμε. Θα πιάσουμε τα τελευταία τρομοκρατικά τάγματα της Χαμάς στη Ράφα, που είναι το τελευταίο προπύργιο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο δίκτυο ABC News, η οποία θα μεταδοθεί σήμερα και αποσπάσματα της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα αργά χθες.

«Θα τα καταφέρουμε διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ασφαλές πέρασμα για τον άμαχο πληθυσμό για να μπορέσει να φύγει» από το σημείο, πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η επικείμενη ισραηλινή επιχείρηση προκαλεί ανησυχία στο εξωτερικό, με αρκετούς υπουργούς Εξωτερικών να προειδοποιούν για λουτρό αίματος.

«Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Ράφα είναι ανησυχητικές», τονίζει ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι «αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες, επιδεινώνοντας μια ήδη οικτρή ανθρωπιστική κατάσταση και έναν αβάσταχτο απολογισμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Κάμερον, δηλώνει ότι «ανησυχεί βαθύτατα για την προοπτική μιας στρατιωτικής επίθεσης στη Ράφα», σημειώνοντας ότι πάνω από τον μισό πληθυσμό της Γάζας έχει βρει καταφύγιο εκεί.

Η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, Αναλένα Μπέρμποκ, προειδοποιεί με τη σειρά της ότι μια ενδεχόμενη επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Ράφα θα οδηγούσε σε μια «εξαγγελλόμενη ανθρωπιστική καταστροφή».

«Η απελπισία στη Ράφα είναι ήδη αδιανόητη. Εκατομμύρια άνθρωποι αναζητούν εκεί καταφύγιο από τις μάχες σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο. Μια επίθεση του ισραηλινού στρατού εναντίον της Ράφα θα ήταν μια εξαγγελλόμενη ανθρωπιστική καταστροφή», επισημαίνει η Μπέρμποκ και τονίζει ότι «το Ισραήλ πρέπει να αμυνθεί έναντι του τρόμου της Χαμάς, όμως περιορίζοντας όσο είναι δυνατόν τα βάσανα του άμαχου πληθυσμού».

Στην Ουάσιγκτον, Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ένα ανάλογο σενάριο με εκείνο που εκτυλίχθηκε στο βόρειο τμήμα του θύλακα, με την Αμερικανίδα βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ να υπογραμμίζει ότι «δεν υπάρχει άλλο μέρος για να πάνε οι κάτοικοι της Γάζας. Η εκκαθάριση της Ράφα δεν είναι πόλεμος, δεν είναι άμυνα, είναι μια ευθεία επίθεση κατά των αθώων. Αυτή είναι η στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να δράσουν. Πρέπει να εξαντλήσουμε τα διαθέσιμα μέτρα που έχουμε για να αποτρέψουμε μια ανθρωπιστική καταστροφή που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Για «σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», κάνει λόγο ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών, Μιχόλ Μάρτιν. «Είναι απολύτως σαφές ότι μια στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, η οποία ουσιαστικά έχει πλέον μετατραπεί σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο υπερπλήρεις προσφυγικούς καταυλισμούς στον κόσμο, θα συνεπαγόταν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», αναφέρει σε δήλωσή του.

Και προσθέτει: «Είναι επίσης απολύτως σαφές ότι η εντολή εκκένωσης των εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν ασφαλές μέρος να πάνε, ενέχει τον κίνδυνο μαζικής αναγκαστικής εκτόπισης. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ, πρέπει να απαιτήσουν άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. Δεν μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω αμφιταλαντεύσεις».

