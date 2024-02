Γερμανία: Προειδοποιεί για «εξαγγελλόμενη ανθρωπιστική καταστροφή» στη Ράφα

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, προειδοποίησε έναντι μιας ενδεχόμενης επίθεσης του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, στη νότια Γάζα, που θα οδηγούσε σε μια «εξαγγελλόμενη ανθρωπιστική καταστροφή».

«Η απελπισία στη Ράφα είναι ήδη αδιανόητη: 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι αναζητούν εκεί καταφύγιο από τις μάχες σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο. Μια επίθεση του ισραηλινού στρατού εναντίον της Ράφα θα ήταν μια εξαγγελλόμενη ανθρωπιστική καταστροφή», υπογράμμισε η Μπέρμποκ σε μήνυμα που ανήρτησε στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα X.

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει την ανησυχία της, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διέταξε τον στρατό να «προετοιμάσει» μια επίθεση εναντίον της Ράφα, τελευταίου καταφύγιου των εκτοπισμένων του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

And hi again from #Rafah, where civilians were forced to go, in search of safety (it bears repeating). #Rafah, where 1.4m people are amassed in deteriorating conditions, many displaced multiple times.#Rafah, where the population has already endured intolerable pain,… pic.twitter.com/5Da58dWW2P

— Philippa Greer (@philippa_bear) February 10, 2024