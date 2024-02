Λωρίδα της Γάζας: Σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί σημειώνονται στη Ράφα

Σειρά ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών καταγράφεται τη νύχτα σήμερα Δευτέρα στη Ράφα, πόλη της Λωρίδας της Γάζας πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Σε εξέλιξη «σφοδρά» ισραηλινά πλήγματα

BREAKING: Israel is now bombing a million civilians trapped in Rafah, the last place of refuge in Gaza. This is the most violent and unprecedented bombardment of Rafah to date. We’re witnessing a holocaust. Plain and simple. pic.twitter.com/Wm0TmXtnO9 — sarah (@sahouraxo) February 12, 2024

Δεκάδες βομβαρδισμοί, έντασης πολύ υψηλότερης από αυτή των τελευταίων ημερών, γίνονται στα περίχωρα της πόλης όπου υψώνονται νέφη καπνού.

Pray for the 1.9 million Palestinians in rafah 💔 heavy barrage of attacks happening in rafah right now… pic.twitter.com/vZ7y0Hrzek — عبد (@ABroNextDoor) February 12, 2024

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε πως βρίσκονται σε εξέλιξη «σφοδρά» ισραηλινά πλήγματα στην πόλη, όπου έχουν καταφύγει οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι που εκτοπίστηκαν από άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θυλάκου.

🚨 Rafah Massacre – Dozens have been martyred, including several whose bodies are stuck under the rubble. Dozens are injured.

– All of Rafah has been hit by airstrikes.

– Displaced Palestinians are heading towards hospitals for shelter.

– Casualties are women and children. pic.twitter.com/be40XsWB48 — 🇵🇸 noorii 🇵🇸 (@inejmydarling) February 12, 2024

Διαταγή Νετανιάχου

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε προ ημερών τον στρατό του να προετοιμαστεί να εξαπολύσει επίθεση στη Ράφα.

The depths of depravity knows no limits. From their tent camps in Rafah, the Palestinians witness Israeli bombs raining down upon them. With nowhere to go, they now find themselves trapped in a grim and bloody slaughterhouse. pic.twitter.com/XEp3SXTAIY — روني الدنماركي (@Aldanmarki) February 12, 2024

Εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο προς το παρόν.

Πηγή: ΑΠΕ