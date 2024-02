Πόλεμος στη Γάζα: Συνομιλία Μπάιντεν με Νετανιάχου – Τι ζήτησε για τη χερσαία επιχείρηση στη Ράφα

Ο Τζο Μπάιντεν προέτρεψε σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, εντός της Λωρίδας της Γάζας, «χωρίς αξιόπιστο και εφικτό σχέδιο» για την προστασία του πληθυσμού, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος «επανέλαβε την άποψή του, σύμφωνα με την οποία μια στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα δεν θα πρέπει να διεξαχθεί χωρίς αξιόπιστο και πραγματοποιήσιμο σχέδιο ώστε να εγγυηθεί την ασφάλεια του ενός και πλέον εκατομμυρίου ανθρώπων που έχουν βρει καταφύγιο εκεί», αναφέρει η αμερικανική κυβέρνηση σε ανακοίνωση.

President Biden advised Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to “not proceed” with Israel’s slated operations in Rafah without a plan, the White House announced. https://t.co/kVUKpi7tao pic.twitter.com/aGALUvQkb2

— The Hill (@thehill) February 11, 2024