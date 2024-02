Νετανιάχου: «Αρκετοί» εναπομείναντες Ισραηλινοί όμηροι είναι ζωντανοί για να δικαιολογηθεί ο πόλεμος στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που μεταδόθηκε σήμερα ότι «αρκετοί» από τους 132 εναπομείναντες ομήρους που κρατούνται στη Γάζα είναι ζωντανοί ώστε να δικαιολογηθεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος του Ισραήλ στην περιοχή.

Ερωτηθείς πόσοι από τους ομήρους είναι ζωντανοί, ο Νετανιάχου είπε: «αρκετοί για να δικαιολογήσουν το είδος των προσπαθειών που καταβάλλουμε».

«Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να επιστρέψουν όλοι όσοι είναι ζωντανοί και, ειλικρινά, οι σοροί, επίσης, όσων έχουν πεθάνει», ανέφερε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «This Week» του ABC.

Asked how many of the remaining hostages in Gaza are still alive, Netanyahu says: “Enough to warrant the kind of efforts that we’re doing.”

“We’re going to try to do our best to get all those who are alive back, and frankly, also the bodies of the dead.” https://t.co/byJwn4gQjJ pic.twitter.com/rHJAh9QrVf

— This Week (@ThisWeekABC) February 11, 2024