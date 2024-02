Δείτε live τις εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Η διεθνής κοινότητα προειδοποιεί για «καταστροφή» σε περίπτωση εισβολής στη Ράφα

Για 128η ημέρα συνεχίζεται ο πόλεμος του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, με τον εφιάλτη για τους Παλαιστίνιους να μην έχει τέλος.

Οι πληροφορίες ότι οι IDF ετοιμάζονται για χερσαία επιχείρηση στο νότιο άκρα του θύλακα έχουν προκαλέσει πανικό.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την εκκένωση της Ράφα, όπου έχει καταφύγει ο μισός πληθυσμός από τα 2,3 εκατ. των κατοίκων της Λωρίδας. Ο ΟΗΕ, η ΕΕ και πολλοί ηγέτες κρατών προειδοποιούν ότι μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της πόλης θα προκαλέσει μια «ανθρωπιστική καταστροφή».

Ο Νετανιάχου υπόσχεται μια «ασφαλή διέλευση» στους εκτοπισμένους πολίτες στη Ράφα, καθώς αυξάνεται η διεθνής πίεση κατά της σχεδιαζόμενης ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης στη νοτιότερη πόλη της Γάζας.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό, αν ληφθεί υπόψη ότι εκεί ζουν πάνω από 1,3 εκατ. άνθρωποι.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν συστηματικά τις καθορισμένες ασφαλείς ζώνες, όπου οι Παλαιστίνιοι έχουν μετακινηθεί από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου. Η ίδια η Ράφα ανακηρύχθηκε κάποτε ασφαλής ζώνη για τους εκτοπισμένους, αλλά αποτελεί τακτικά στόχο των IDF. Τις τελευταίες 24 ώρες, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 40 άτομα ενώ βρίσκονταν σε καταφύγιο ανατολικά της Ράφα», σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic.

Παραμένει επίσης ασαφές πού θα μπορούσαν να πάνε οι Παλαιστίνιοι στη Ράφα, δεδομένου ότι ήδη έχουν στριμωχτεί στα αιγυπτιακά σύνορα.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, επισημαίνει ότι οι άνθρωποι της Γάζας δεν μπορούν απλά να εξαφανιστούν.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο, που είχε αποφυλακιστεί προηγουμένως, όταν εισέβαλαν σε διάφορες περιοχές της πόλης Βηθλεέμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πηγές δηλώνουν στο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ότι οι IDF συνέλαβαν τον 30χρονο Hisham Fawaz Ali Salah, μετά από έφοδο στο σπίτι του στην al-Khader.

Τα στρατεύματα εισέβαλαν επίσης και έκαναν έρευνες σε σπίτια στην al-Asakra, την al-Ubaidiya και την Taqou στη Βηθλεέμ.

Η αστυνομία του Ισραήλ συνέλαβε 18 άτομα στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, που διαμαρτύρονταν και ζητούσαν την απελευθέρωση των ομήρων πριν εισέλθει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σύμφωνα με την Haaretz.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Ισραηλινοί οργανώνουν αρκετές τέτοιες διαμαρτυρίες, σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου και του λιμανιού της Ασντόντ, ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι οι αιχμάλωτοι της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές πραγματοποίησαν διαδήλωση στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) στη Νέα Υόρκη, απαιτώντας από το μουσείο να διακόψει τους δεσμούς του με δωρητές που συνδέονται με το Ισραήλ.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει διαδηλωτές να κρεμούν πανό από τους επάνω ορόφους του μουσείου και να φωνάζουν «Ελεύθερη, ελεύθερη Παλαιστίνη».

Το MoMA έκλεισε τις γκαλερί του για το κοινό γύρω στις 15:45 το Σάββατο, αφού οι διαδηλωτές κατέλαβαν το αίθριο του δεύτερου ορόφου του κτιρίου κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, η οποία συνέπεσε με μια διαμαρτυρία στο Μουσείο του Μπρούκλιν της πόλης, αναφέρει το διαδικτυακό περιοδικό τεχνών Hyperallergic.

🚨 BREAKING: As the twin genocidal pincers of Zionism and US imperialism strain to close on Rafah, 800 protestors staged a takeover of the Museum of Modern Art in New York City to demand an end to the siege of Gaza and an end institutional and arts complicity with Zionism 🚨 pic.twitter.com/7Xo0I6IePJ

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επέκταση του πολέμου στη Γάζα θα επιδεινώσει την οικονομική ζημία, που ήδη έχει προκαλέσει η σύγκρουση.

Σε ομιλία της στη Σύνοδο Κορυφής των Παγκόσμιων Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι, η Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι ο αντίκτυπος του πολέμου γίνεται αισθητός στη μείωση του τουρισμού στις χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και στην αύξηση του κόστους των εμπορευματικών μεταφορών και στη μείωση της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ίδια σημείωσε, ωστόσο, ότι είναι πεπεισμένη για τις συνολικές οικονομικές προοπτικές παρά τις αβεβαιότητες, καθώς η παγκόσμια οικονομία έχει αποδειχθεί ανθεκτική μέχρι στιγμής.

Παρά τον διεθνή συναγερμό για το ενδεχόμενο σφαγής στη Ράφα, όπου έχουν βρει καταφύγιο πάνω από 1,3 εκατ. Παλαιστίνιοι πρόσφυγες, ο Νετανιάχου εμφανίζεται ανένδοτος και τονίζει ότι η χερσαία επιχείρηση στην πόλη θα γίνει.

Σε συνέντευξή του στο ABC News, που θα δημοσιευτεί σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να επεκτείνει τη στρατιωτική επιχείρηση στο νότιο τμήμα του θύλακα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

«Θα το κάνουμε», δηλώνει και παραδέχεται ότι συμφωνεί «με τους Αμερικανούς» ότι θα πρέπει πρώτα να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις στους αμάχους, ενώ υπόσχεται ένα «ασφαλές πέρασμα».

«Θα το κάνουμε παρέχοντας ασφαλή διέλευση στον άμαχο πληθυσμό ώστε να μπορούν να φύγουν», λέει.

Ωστόσο, δεν κάνει σαφές πού μπορεί να πάει ένας τόσο μεγάλος αριθμός ανθρώπων, που έχει βρει καταφύγιο εκεί, μένοντας σε πρόχειρες σκηνές.

«Η νίκη είναι κοντά. Θα τα καταφέρουμε. Θα πιάσουμε τα τελευταία τάγματα της Χαμάς στη Ράφα, που είναι το τελευταίο προπύργιο», συμπληρώνει.

«Είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος του πολέμου χωρίς την εξάλειψη της Χαμάς και αφήνοντας τέσσερα τάγματα της Χαμάς στη Ράφα. Είναι σαφές ότι η έντονη δραστηριότητα στη Ράφα απαιτεί από τους πολίτες να εκκενώσουν τις περιοχές μάχης», αναφέρει το γραφείο του Νετανιάχου.

Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις επεκτείνονται σταθερά προς τα νότια, η Ράφα έχει γίνει η τελευταία μεγάλη πόλη της Γάζας στην οποία δεν έχουν εισέλθει ακόμη στρατεύματα, ακόμη και αν βομβαρδίζεται από αεροπορικές επιδρομές σχεδόν καθημερινά.

Μετά τον Ισραέλ Κατς, και ο απεσταλμένος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Γκιλάντ Ερντάν, καλεί τον Φιλίπ Λαζαρινί να παραιτηθεί και να αναλάβει τις ευθύνες του για τη φερόμενη χρήση των σχολείων της υπηρεσίας του ΟΗΕ από τη Χαμάς.

Η έκκληση του Ερντάν έρχεται μετά από την ανάρτηση του επικεφαλής του γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), μέσω του οποίου αρνείται ότι η υπηρεσία γνώριζε την ύπαρξη σηράγγων της Χαμάς κάτω από τις εγκαταστάσεις της UNRWA στη Γάζα.

«Δεν είναι ότι δεν γνωρίζατε, αλλά ότι δεν θέλατε να γνωρίζετε. Αποκαλύψαμε τις σήραγγες κάτω από τα σχολεία της UNRWA και δώσαμε αποδείξεις ότι η Χαμάς εκμεταλλεύεται την UNRWA. Σας παρακαλέσαμε να πραγματοποιήσετε μια συνολική έρευνα σε όλες τις εγκαταστάσεις της UNRWA στη Γάζα. Αλλά όχι μόνο αρνηθήκατε, αλλά επιλέξατε να χώσετε το κεφάλι σας στην άμμο», αναφέρει ο Ερντάν.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο επικεφαλής του γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), Φιλίπ Λαζαρίνι, τονίζει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «δεν έχουν ενημερώσει επίσημα την UNRWA για την υποτιθέμενη σήραγγα» κάτω από την έδρα της υπηρεσίας στην πόλη της Γάζας και σημειώνει ότι το προσωπικό της εγκατέλειψε το συγκεκριμένο κτίριο στις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου.

«Η UNRWA δεν έχει χρησιμοποιήσει το συγκρότημα από τότε που το προσωπικό αναχώρησε στις 12 Οκτωβρίου μετά τις ισραηλινές εντολές εκκένωσης και καθώς οι βομβαρδισμοί εντάθηκαν στην περιοχή», λέει και προσθέτει ότι η UNRWA έμαθε για τους ισχυρισμούς και την παρουσία των ισραηλινών στρατευμάτων εντός της έδρας της από τα ΜΜΕ.

«Αυτές οι πρόσφατες αναφορές των μέσων ενημέρωσης αξίζουν μια ανεξάρτητη έρευνα, η οποία προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί, δεδομένου ότι η Γάζα είναι μια ενεργή εμπόλεμη ζώνη», καταλήγει.

