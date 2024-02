Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) καταδίκασε χθες Τετάρτη «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» ισραηλινό πλήγμα εναντίον κτιρίου όπου διέμεναν μέλη του προσωπικού της και οικογένειές τους στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο συγγενείς εργαζομένου της (φωτογραφίες, επάνω, από το Reuters/Mohammed Salem, και κάτω από το X).

Ισραηλινό άρμα μάχης άνοιξε πυρ το βράδυ προχθές Τρίτη εναντίον κτιρίου όπου διαμένουν ορισμένοι από τους εργαζομένους της MSF και οικογένειές τους, στην περιοχή Αλ Μαγάζι, στη Χαν Γιούνις, θέατρο τις τελευταίες εβδομάδες χερσαίων μαχών και βομβαρδισμών, τονίζεται σε ανακοίνωση Τύπου της ΜΚΟ.

“We are outraged and deeply saddened by these killings… targeting a building knowing it is full of humanitarian workers and their families is unconscionable.”

Read our statement following an Israeli attack on our shelter in #Gaza which killed 2 people 👇https://t.co/zinaE3psy2

— MSF International (@MSF) February 21, 2024