Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων διαδήλωσαν μέσα στο ξενοδοχείο του προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Σαν Φρανσίσκο, λένε οι δημοσιογράφοι που συνόδευαν τον πρόεδρο, μια σπάνια περίπτωση διαμαρτυρίας που ξέσπασε εκ του σύνεγγυς κοντά μέσα στην προεδρική φούσκα.

Ένας δημοσιογράφος που βρισκόταν στην δημοσιογραφική κάλυψη της περιοδίας Μπάιντεν δήλωσε ότι 20 έως 30 διαδηλωτές διαδήλωσαν στο λόμπι του ξενοδοχείου, φωνάζοντας: «Μπάιντεν, Μπάιντεν δεν μπορείς να κρυφτείς, σε κατηγορούμε για γενοκτονία». Άλλα συνθήματα περιλάμβαναν «παύση πυρός τώρα» συνοδεία τρομπέτας και «Μπάιντεν, Μπάιντεν, τι λες. Πόσα παιδιά σκότωσες σήμερα».

Η ομάδα ξεδίπλωσε ένα πανό που έγραφε: «Σταματήστε να χρηματοδοτείτε τη γενοκτονία: Τερματίστε κάθε βοήθεια των ΗΠΑ προς το Ισραήλ». Οι διαδηλωτές έκαναν πορεία σε όλο το ακίνητο, σε διαδρόμους και πέρασαν από δωμάτια φωνάζοντας και τραγουδώντας. Να σημειωθεί πως το Σαν Φρανσίσκο είναι μια από τις πιο (αληθινά) φιλελεύθερες πόλεις της Αμερικής.

Gaza Ceasefire protestors have got into Biden’s hotel in San Francisco. Chanting: Biden Biden you can’t hide, we charge you with genocide ‘ pic.twitter.com/DnnALEot1m

Δεν ήταν σαφές πόσο κοντά έφτασαν οι διαδηλωτές στο δωμάτιο του Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν έχει αντιμετωπίσει εκτεταμένες διαμαρτυρίες για τους χειρισμούς του σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών κατά τη διάρκεια ομιλιών και εκδηλώσεων.

Η κριτική έγκειται σε ένα ακόμα βέτο των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε ψήφισμα της Αλγερίας που ζητούσε κατάπαυση του πυρός και στις συνεχιζόμενες πωλήσεις όπλων και πυρομαχικών στο Ισραήλ. Μια απόφαση που προκάλεσε σκληρή κριτική από τους μεγαλύτερους πολέμιους των ΗΠΑ.

Διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στο παρελθόν έξω από τον Λευκό Οίκο και το σπίτι του στο Ντέλαγουερ. Οι ΗΠΑ πολεμούν τον όρο «γενοκτονία» ως περιγραφικό της σφαγής στη Γάζα. Μόλις χθες ο Άντονι Μπλίνκεν διαφώνησε δημόσια σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, που κατονόμασε την επίθεση στη Γάζα ως γενοκτονία.

More than one hundred protestors calling for Gaza ceasefire have marched to intersection at Pacific and Baker near the site of second fundraiser. Chanting «stop bombing Gaza.» Dozens of police are standing at barriers. Biden left site earlier. pic.twitter.com/a64ui8Kv32

