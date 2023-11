ΗΠΑ: Οι Παλαιστίνιοι μηνύουν τους Μπάιντεν, Μπλίνκεν και Όστιν γενοκτονία στη Γάζα

Το Κέντρο για τα Συνταγματικά Δικαιώματα στις ΗΠΑ αναφέρει ότι η ομοσπονδιακή αγωγή κατατέθηκε εκ μέρους παλαιστινιακών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά του προέδρου Τζο Μπάιντεν, του υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και του υπουργού Άμυνας, Λόιντ Όστιν. Στην αγωγή συμπεριλαμβάνονται και οι διατυπώσεις και δηλώσεις του ΟΗΕ.

Η σοβαρότερη κατηγορία είναι αυτή της διευκόλυνσης της γενοκτονίας, μέσω της στήριξης και της δωρεάς όπλων με τα οποία το Ισραήλ σκοτώνει άμαχο πληθυσμό. Θεωρητικά θα μπορούσε η μήνυση να περιλαμβάνει και την κατηγορία της εθνοκάθαρσης. Αλλά στην πράξη λειτουργούν ως ασφαλιστικά μέτρα.

«Οι ΗΠΑ αποτυγχάνουν να τηρήσουν τη νομική τους υποχρέωση να αποτρέψουν τη γενοκτονία και ο Πρόεδρος Μπάιντεν και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι βοηθούν ενεργά και υποθάλπουν τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ», δήλωσε η νομική ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Κέντρο για τα Συνταγματικά Δικαιώματα (CCR) καταθέτει αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας κατά του προέδρου Μπάιντεν, του υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν και του υπουργού Άμυνας Όστιν για «αποτυχία αποτροπής γενοκτονίας και υποβοήθηση γενοκτονίας».

Κάθε ένας από τους τρεις βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους συναδέλφους του στο Ισραήλ και έχουν προβεί σε μεγάλες δωρεές όπλων.

Ζητούν ασφαλιστικά μέτρα καθώς και αναγνωριστική αγωγή, δηλαδή εκτός από τη διαπίστωση ότι πρόκειται για παραβίαση του αμερικανικού και του διεθνούς δικαίου, θέλουν και εντολή να σταματήσει η παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στο Ισραήλ.

Το CCR ενεργεί εξ ονόματος Αμερικανών πολιτών με οικογένεια στη Γάζα, κατοίκων της Γάζας και παλαιστινιακών ομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν δηλώσεις από ειδικούς σε θέματα γενοκτονίας και ολοκαυτώματος.

Το Κέντρο για τα Συνταγματικά Δικαιώματα είναι ένας μη κερδοσκοπικός νομικός και εκπαιδευτικός οργανισμός, με έδρα τη Νέα Υόρκη.

BREAKING: Palestinians are suing @POTUS, @SecBlinken, & @SecDef to stop U.S. support for Israel’s unfolding genocide, asking a U.S. Court to enforce the most basic & important legal—and moral—obligation in the world – preventing genocide.

Read more: https://t.co/GbdzQqH5Ty pic.twitter.com/oa5o8kTQ3a

— The CCR (@theCCR) November 13, 2023