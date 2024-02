Τρεις ένοπλοι άνοιξαν πυρ σήμερα Πέμπτη με αυτόματα όπλα εναντίον αυτοκινήτων κοντά σε εβραϊκό οικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κοντά στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να σκοτώσουν έναν άνθρωπο και να τραυματίσουν οκτώ άλλους με αυτή την «τρομοκρατική επίθεση», ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Μα’αλέχ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της προσθέτοντας ότι οι δράστες έφθασαν με όχημα.

«Οι τρεις τρομοκράτες (…) βγήκαν από το όχημά τους και άρχισαν να πυροβολούν με αυτόματα όπλα εναντίον οχημάτων που βρίσκονταν ακινητοποιημένα σε μποτιλιάρισμα στην οδό με κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Δύο τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν επιτόπου. Οι έρευνες που διεξήχθησαν επέτρεψαν να εντοπισθεί ένας άλλος τρομοκράτης που επιχειρούσε να διαφύγει και ο οποίος επίσης εξουδετερώθηκε», πρόσθεσε η αστυνομία.

Ένα από τα θύματα της επίθεσης με πυροβολισμούς κοντά στη Μα’αλέχ Αντουμίμ πέθανε, δήλωσε ο διευθυντής της MDA (Υπηρεσίας πρώτων βοηθειών του Ισραήλ), Έλι Μπιν στο Κανάλι 12.

Οκτώ ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, είπε ο Μπιν.

Ο ίδιος τόνισε ότι τρεις βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση και άλλοι τρεις νοσηλεύονται λόγω άγχους μετά την επίθεση.

Βίντεο από το σημείο της επίθεσης κοντά στην Ιερουσαλήμ μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ και λογαριασμοί στα social media.

