Πόλεμος στη Γάζα: Ο επικεφαλής της UNRWA δηλώνει ότι «δεν έχει πρόθεση να παραιτηθεί» παρά τις καταγγελίες

Ο Φιλίπ Λαζαρίνι, επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), δήλωσε σήμερα ότι «δεν έχει πρόθεση να παραιτηθεί» στον απόηχο των καταγγελιών ότι ορισμένα μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ συμμετείχαν στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ κατηγόρησε την UNRWA ότι είχε 12 υπαλλήλους – επί συνόλου 13.000 εργαζομένων της υπηρεσίας στη Λωρίδα της Γάζας – που ενεπλάκησαν στις επιθέσεις της Χαμάς.

Το Ισραήλ καταγγέλλει ότι η Χαμάς έχει διεισδύσει στους κόλπους της UNRWA, της κύριας υπηρεσίας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον δοκιμαζόμενο πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας.

#IsraelPalestineWar: #PhilippeLazzarini, the Commissioner-General of #UNRWA stated on Monday that he «has no intention to resign» following allegations of some agency employees’ involvement in the attack by #Hamas on #Israel on #October7th.https://t.co/Qw5ZtVA8Jv

