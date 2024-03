«Εξωφρενικό»: Το Ισραήλ απαγόρευσε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για του Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε μέσω του επικεφαλής της ότι πλέον το Ισραήλ της απαγορεύει επισήμως να παραδίδει επισιτιστική βοήθεια στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Παρά την τραγωδία που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας, οι ισραηλινές αρχές ενημέρωσαν τον ΟΗΕ ότι δεν θα εγκρίνουν πλέον την είσοδο άλλων επισιτιστικών κομβόι της UNRWA στο βόρειο τμήμα» της Λωρίδας της Γάζας, έγραψε χθες Κυριακή ο Φιλίπ Λαζαρινί στο Χ, υπογραμμίζοντας ότι η υπηρεσία παραμένει «η βασική γραμμή ζωής για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες».

📍# Gaza: as of today, @UNRWA, the main lifeline for #Palestine Refugees, is denied from providing lifesaving assistance to northern Gaza.

Despite the tragedy unfolding under our watch, the Israeli Authorities informed the UN that they will no longer approve any @UNRWA food… pic.twitter.com/lfp9xRQuh1

