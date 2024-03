Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι στηρίζει το νέο σχέδιο απόφασης που θα τεθεί προς ψήφιση αργότερα σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (16:00 η ώρα Ελλάδας) και το οποίο ζητεί «άμεση» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Η Κίνα στηρίζει αυτό το προσχέδιο απόφασης και συγχαίρει την Αλγερία και τις άλλες αραβικές χώρες για τη σκληρή τους δουλειά», δήλωσε ο Λιν Ζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Ελπίζουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας να το εγκρίνει το συντομότερο δυνατό και να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες», πρόσθεσε.

Αρχικά η ψηφοφορία επί του σχεδίου αυτού θα πραγματοποιούνταν το Σάββατο, όμως αναβλήθηκε για σήμερα προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα αποτυχία.

Την Παρασκευή η Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέτο σε σχέδιο απόφασης που είχαν προτείνει οι ΗΠΑ, το οποίο υπογράμμιζε την «ανάγκη» για «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα συνδεόμενη με διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς μετά την αιματηρή και πρωτοφανή επίθεση μαχητών της στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Όμως το αμερικανικό σχέδιο απόφασης δεν ζητούσε ξεκάθαρα άμεση εκεχειρία, χρησιμοποιώντας φρασεολογία την οποία οι αραβικές χώρες, η Κίνα και η Ρωσία θεώρησαν αμφίσημη. Οι χώρες αυτές κατήγγειλαν το «υποκριτικό σόου» των ΗΠΑ την ώρα που η Γάζα «έχει σχεδόν σβηστεί από τον χάρτη».

«Αν οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σοβαρά το θέμα της εκεχειρίας, τότε ας ψηφίσουν το άλλο σχέδιο», δήλωσε ο Κινέζος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ζουν Ζανγκ.

Το νέο σχέδιο απόφασης που αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία σήμερα καταρτίστηκε από οκτώ από τα συνολικά δέκα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (Αλγερία, Μάλτα, Μοζαμβίκη, Γουιάνα, Σλοβενία, Σιέρα Λεόνε, Ελβετία, Ισημερινός), τα οποία διαπραγματευόντουσαν όλο το Σαββατοκύριακο με τις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να μην αποτύχει και αυτή η προσπάθεια, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές οι οποίες εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας.

NEW: E10 circulate revised #Gaza #Ramadan ceasefire #UNSC draft resolution and request it be put into blue. OP1 now “Demands an immediate ceasefire for the month of Ramadan respected by all parties leading to a permanent sustainable ceasefire, and also demands the immediate and… pic.twitter.com/09F8SURtHo

— Rami Ayari (@Raminho) March 24, 2024