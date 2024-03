«Χάσμα» στις συνομιλίες στην Ντόχα βλέπει η Χαμάς που κατηγορεί το Ισραήλ ότι εξέλαβε ως αδυναμία την «ευελιξία» της στις διαπραγματεύσεις, ενώ η παλαιστινιακή οργάνωση τονίζει ότι το Τελ Αβίβ «αρνείται να συμφωνήσει σε μόνιμη εκεχειρία».

Την ίδια ώρα οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες βίαιες επιθέσεις σε Χαν Γιουνίς, Ράφα και Ντέιρ ελ-Μπάλαχ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 άτομα, σύμφωνα με αναφορές. Οι IDF επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και στον Λίβανο και τη Συρία.

«Ηθικό αίσχος» χαρακτήρισε την κατάσταση με την πείνα στη Γάζα ο Αντόνιο Γκουτέρες που επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα όπου έχει μπλοκαριστεί ανθρωπιστική βοήθεια για τους αμάχους.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος επισκέφθηκε τα σύνορα της Αιγύπτου με τη Γάζα, ζήτησε να «πλημμυρίσει» ο παλαιστινιακός θύλακας με «σωτήρια βοήθεια».

Σε μήνυμά του στο Χ, ο Γκουτέρες δημοσίευσε πλάνα από μεγάλες ουρές μπλοκαρισμένων φορτηγών με βοήθεια που περιμένουν να μπουν στη Γάζα και ανέφερε: «Η επιλογή είναι ξεκάθαρη: πλημμύρα ή πείνα».

«Ας επιλέξουμε την πλευρά της βοήθειας, την πλευρά της ελπίδας και τη σωστή πλευρά της ιστορίας», έγραψε. «Δεν θα τα παρατήσω», υποσχέθηκε.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Today I saw long lines of blocked relief trucks waiting to be let into Gaza.

It’s time to truly flood Gaza with life-saving aid.

The choice is clear: surge or starvation.

Let’s choose the side of help, the side of hope & the right side of history.

I will not give up. pic.twitter.com/TTTcnR01bU

— António Guterres (@antonioguterres) March 23, 2024