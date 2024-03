Ο Αμπού Ομπέιντα, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, ανακοίνωσε το Σάββατο, το θάνατο ενός Ισραηλινού ομήρου ή «αιχμαλώτου» στην δική τους ορολογία, του Μπετζέφ Μπουχατάφ, ως αποτέλεσμα του υποσιτισμού και της απουσίας φαρμάκων.

Ο Αμπού Ομπέιντα είχε προηγουμένως τονίσει τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν τόσο οι Ισραηλινοί αιχμάλωτοι όσο και ο παλαιστινιακός λαός, καθώς παλεύουν με την πείνα, την επισιτιστική ανασφάλεια και τις ασθένειες που απειλούν τη ζωή τους.

Στη δήλωσή του, ο Ομπέιντα τόνισε, σε ένα βίντεο του αιχμαλώτου που δημοσιεύθηκε από τα στρατιωτικά μέσα ενημέρωσης των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ, ότι «αν και ο αιχμάλωτος είχε επιβιώσει από τη στοχοποίηση και τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, δεν μπόρεσε να επιβιώσει από την έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων και ότι οι Ισραηλινοί αιχμάλωτοι θα υποφέρουν από τα ίδια πράγματα που υποφέρουν και οι κάτοικοι της Γάζας».

🚨🇵🇸 Al Qassam Published About the fate of a one of the hostages:

«Although he survived the IDF army’s attacks, he did not escape the lack of food and medicine»

למרות ששרד מתקיפת טילי צה»ל, אבל לצערינו הו לא שרד ממחסור מזון ותרופ

رغم أنه نجا من استهدافات جيش الإحتلال إلا أنه… pic.twitter.com/KCBE6qtGuI

— MonitorX (@MonitorX99800) March 23, 2024