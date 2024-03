Αμπού Ομπέιντα: «Απαιτούμε την ίδια αναλογία ανταλλαγής για τους αιχμαλώτους, νεκρούς ή ζωντανούς»

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν συνολικά επτά ισραηλινούς αιχμαλώτους που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αντίσταση, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ο Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ της Χαμάς.

«Ανακοινώσαμε προηγουμένως τη διακοπή της επικοινωνίας μας με τους μαχητές μας που φρουρούσαν μια ομάδα εχθρικών αιχμαλώτων στη (Λωρίδα της Γάζας). Υποψιαζόμασταν ότι κάποιοι από τους αιχμαλώτους σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα των σιωνιστικών αεροπορικών επιδρομών», τόνισε ο Αμπού Οντέιντα. «Μετά από ενδελεχή εξέταση τις τελευταίες εβδομάδες, επιβεβαιώνουμε τον μαρτυρικό θάνατο αρκετών μαχητών μας και τον θάνατο επτά εχθρικών αιχμαλώτων στον τομέα λόγω σιωνιστικών αεροπορικών επιδρομών», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο ίδιος έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα τριών αιχμαλώτων που σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό, συμπεριλαμβανομένων τριών ηλικιωμένων αιχμαλώτων που είχαν αναφερθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση στις 23 Δεκεμβρίου 2023.

«Netanyahu abandoned his buddies to face their fate alone without saving them,» says a poster that al-Qassam Brigades published today, showing the Israeli Prime Minister crossing off a picture of his «buddy» Yoram Itak Metzger with a red marker.

