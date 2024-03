Παλαιστίνιοι που διέφυγαν από τη συνεχιζόμενη πολιορκία του νοσοκομείου Αλ-Σίφα στη Γάζα δήλωσαν ότι ισραηλινά τανκς και στρατιωτικές μπουλντόζες ποδοπάτησαν τουλάχιστον τέσσερα πτώματα και ασθενοφόρα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πολιορκούν τα νοσοκομεία Αλ-Σίφα, Αλ-Άμαλ και Νάσερ.

Το Ισραήλ ενημέρωσε τον ΟΗΕ ότι δεν θα επιτρέπει πλέον να περνούν κομβόι με ανθρωπιστική βοήθεια της UNRWA στη βόρεια Γάζα όπου το 70% των ανθρώπων αντιμετωπίζουν ακραία έλλειψη τροφίμων.

Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα δεν έχουν μέχρι τώρα αποτέλεσμα, με αξιωματούχο της Χαμάς να δηλώνει στο Al Jazeera ότι οι Ισραηλινοί διαπραγματευτές απέρριψαν τις τελευταίες προτάσεις τους για κατάπαυση του πυρός.

Ψηφοφορία για νέο σχέδιο απόφασης για κατάπαυση του πυρός θα γίνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Μια Παλαιστίνια μητέρα που επέζησε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Ντέιρ ελ-Μπάλαχ ρωτά απεγνωσμένα για την τύχη των παιδιών της αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να γνωρίζει την τύχη της υπόλοιπης οικογένειάς της.

Δείτε βίντεο:

A Palestinian mother who survived an Israeli airstrike in Deir el-Balah desperately asks about the fate of her children after being brought to hospital not knowing the fate of the rest of her family. pic.twitter.com/KhquiD79Jc

— Quds News Network (@QudsNen) March 25, 2024