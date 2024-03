Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας πολλούς Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά στην πόλη Ράφα.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρόκειται να ψηφίσει ένα νέο ψήφισμα που απαιτεί από το Ισραήλ να σταματήσει τις φονικές επιθέσεις του στην κατεστραμμένη Γάζα, αφού η Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέτο σε προηγούμενο έγγραφο που είχαν συντάξει οι ΗΠΑ.

Ο Άντονι Μπλίνκεν, ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ, έφυγε και πάλι με άδεια χέρια από τη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τις εκκλήσεις της Ουάσινγκτον να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη χερσαία εισβολή στη νότια Ράφα, όπου έχουν καταφύγει 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα επισκεφθεί το Σάββατο τη συνοριακή πόλη Ράφα της Γάζας για να επαναλάβει την έκκλησή του για επείγουσα ανθρωπιστική εκεχειρία.

Τουλάχιστον 32.070 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 74.298 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Ο απολογισμός των νεκρών στο Ισραήλ από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ανέρχεται σε 1.139, ενώ δεκάδες έχουν αιχμαλωτιστεί.

Δείτε live:

Διαβάστε τις εξελίξεις στο in:

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε περισσότερους από 170 μαχητές και συνέλαβε 800 υπόπτους στη συνεχιζόμενη επιχείρησή του στο νοσοκομείο al-Shifa στην πόλη της Γάζας.

Σε ανακοίνωση του στρατού στο Χ αναφέρεται ότι τα στρατεύματα εντόπισαν υποδομές που ανήκουν σε μαχητές και κρύπτες όπλων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, οι αεροπορικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 35 στόχους σε όλη τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών στρατηγείων, στρατιωτικών θέσεων και υποδομών, ανέφερε ο στρατός.

Τις τελευταίες 24 ώρες έχουμε δει μια αύξηση της παρουσίας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιτήρησης και επίθεσης του Ισραήλ στη Ράφα. Υπήρξαν αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας στο ανατολικό τμήμα της πόλης Ράφα, όπου στοχοποιήθηκε και καταστράφηκε μια κατοικία.

Πέντε παιδιά μιας οικογένειας εκτοπισμένων αναφέρθηκε ότι σκοτώθηκαν σε αυτό το κτίριο, ενώ άλλα επτά τραυματίστηκαν. Όλα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο al-Najjar της Ράφα.

Στο δυτικό τμήμα της πόλης, υπήρξαν σχεδόν συνεχείς ναυτικοί βομβαρδισμοί, προκαλώντας ζημιές στα κτίρια της περιοχής.

Γύρω από το νοσοκομείο al-Shifa στην πόλη της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός πυρπολεί συστηματικά κτίρια.

Ο στρατός συνεχίζει να επιχειρεί επιθετικά μέσα στο νοσοκομείο, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες και ιατρικό εξοπλισμό. Ολόκληρη η περιοχή έχει μετατραπεί σε ζώνη μάχης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κάλεσε τον Τούρκο πρέσβη στη χώρα μετά την απειλή του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν ότι «θα στείλει τον [πρωθυπουργό Μπενιαμίν] Νετανιάχου στον Αλλάχ» σε ανάρτησή του στο Χ την Παρασκευή.

«Έδωσα εντολή στους αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ να καλέσουν τον τούρκο αναπληρωτή πρέσβη στο Ισραήλ για μια σοβαρή επίπληξη, μετά την επίθεση του Ερντογάν στον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τις απειλές του να τον στείλει στον Αλλάχ και να μεταφέρουν ένα σαφές μήνυμα στον Ερντογάν», έγραψε ο Ισραέλ Κατζ. «Εσύ που υποστηρίζεις το κάψιμο μωρών, δολοφόνους, βιαστές και τον ακρωτηριασμό πτωμάτων από εγκληματίες της Χαμάς, είσαι ο τελευταίος που μπορεί να μιλήσει για τον Θεό» γράφει χαρακτηριστικά ο ισραηλινός υπουργός. Περισσότερα εδώ.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών προέτρεψε «περισσότερες χώρες να ακολουθήσουν τις ΗΠΑ και να απαγορεύσουν τη χρηματοδότηση» της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Τα σχόλιά του έρχονται μετά την απαγόρευση της χρηματοδότησης της UNRWA στις ΗΠΑ στο πλαίσιο ενός πακέτου δαπανών ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που πέρασε από το Κογκρέσο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ισραέλ Κατζ δήλωσε στο Χ: «Η ιστορική απαγόρευση της χρηματοδότησης της UNRWA από τις ΗΠΑ που πέρασε σήμερα με συντριπτική διακομματική υποστήριξη, αποδεικνύει αυτό που γνωρίζαμε από την αρχή: Η UNRWA είναι μέρος του προβλήματος και δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης. Η UNRWA δεν θα αποτελέσει μέρος του τοπίου της Γάζας μετά τη Χαμάς».

«Χιλιάδες υπάλληλοι της UNRWA εμπλέκονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χαμάς και οι εγκαταστάσεις της χρησιμοποιήθηκαν για τρομοκρατικούς σκοπούς», υποστήριξε.

«Καλώ περισσότερες χώρες να ακολουθήσουν τις ΗΠΑ και να απαγορεύσουν τη χρηματοδότηση αυτής της οργάνωσης».

The historic ban on U.S. funding to @UNRWA that passed today with an overwhelming bipartisan support, demonstrates what we knew all along: UNRWA is part of the problem and can not be part of the solution. UNRWA will not be a part of Gaza’s landscape in the aftermath of Hamas.…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 23, 2024