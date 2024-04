Tην 1η τεκμηριωμένη περίπτωση HIV που μεταδόθηκε μέσω αισθητικής παρέμβασης, ανακοίνωσε το CDC.

Ειδικότερα, γυναίκα διαγνώστηκε με HIV μετά από επεμβάσεις «βαμπίρ προσώπου» σε παράνομο κέντρο στο Νέο Μεξικό χαρακτηρίζεται ως το πρώτο περιστατικό μόλυνσης από τον ιό με βελόνες αισθητικής, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων CDC ανακοίνωσε ότι διερευνάται η πιθανή μετάδοση του HIV από μικροβελονισμό πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια από το 2018 έως το 2023 με σαφείς ενδείξεις ότι επαναχρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο κέντρο στο Νέο Μεξικό εξοπλισμός που οριζόταν ως μιας χρήσης.

Αν και η μετάδοση του HIV από μολυσμένο αίμα μέσω μη αποστειρωμένης ένεσης είναι γνωστός κίνδυνος, η έκθεση αναφέρει ότι αυτή είναι η πρώτη τεκμηρίωση πιθανών λοιμώξεων που αφορούν τον τομέα της αισθητικής προσώπου.

Πολλές είναι οι αισθητικές παρεμβάσεις με βελόνες, όπως το Botox και η διαδικασία για σαρκώδη χείλη.

CDC says it’s identified 1st documented cases of HIV transmitted through cosmetic needles https://t.co/rGlP5QvFfG

— The Associated Press (@AP) April 29, 2024