Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις που διεξάγει από τη Δευτέρα στο νοσοκομείο αλ-Σίφα της Γάζας μέχρι τη σύλληψη και «του τελευταίου τρομοκράτη».

Πρόκειται για τη δεύτερη πολιορκία του Αλ-Σίφα μετά τον Νοέμβρη, ενώ το νοσοκομείο είναι από τα λίγα που λειτουργούν στον πολιορκημένο θύλακα έστω στοιχειωδώς.

«Θα τελειώσουμε αυτή την επιχείρηση μόνο όταν και ο τελευταίος τρομοκράτης θα είναι στα χέρια μας — ζωντανός ή νεκρός», δήλωσε από το σημείο ο επικεφαλής διοικητής της Νότιας Διοίκησης, υποστράτηγος Γιαρόν Φίνκελμαν, σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Η επιχείρηση εδώ στο αλ-Σίφα είναι σημαντική» και «περίπλοκη», σχολίασε, προσθέτοντας ότι (η επιχείρηση) επέτρεψε να «πληγούν εκατοντάδες τρομοκράτες» και να «συλληφθούν εκατοντάδες» άλλοι.

Νωρίτερα σήμερα, ο στρατός δήλωσε ότι έχει σκοτώσει συνολικά περισσότερους από 170 Παλαιστίνιους μαχητές και συλλάβει εκατοντάδες υπόπτους κατά τη διάρκεια αυτών των επιδρομών.

Από τη Δευτέρα, οι κάτοικοι της συνοικίας και το προσωπικό του νοσοκομειακού συγκροτήματος, του μεγαλύτερου στο παλαιστινιακό έδαφος, έκαναν λόγο για επιδρομές, συστηματικές έρευνες στα γύρω σπίτια, μεγάλες καταστροφές κτιρίων, κυρίως στο νοσοκομείο, και για άνδρες που συνελήφθησαν κατά εκατοντάδες.

Σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας, που ελέγχονται από τη Χαμάς, «έχουν συλληφθεί 800 άτομα στο υγειονομικό συγκρότημα που δεν υπάρχουν τρομοκράτες αλλά τραυματίες και εκτοπισμένοι». Δεκάδες έχουν πεθάνει σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανάμεσά τους και υγειονομικοί πολλοί από τους οποίους έχουν υποστεί, όπως καταγγέλλεται, κακοποίηση.

Ένας από τους συλληφθέντες των πρώτων ημερών στο νοσοκομείο ήταν και ο δημοσιογράφος του AJ Ισμαήλ αλ Γκουλ που περιέγραψε ότι βρέθηκε με πολλούς ακόμα να κρατείται από τις IDF με δεμένα χέρια και μάτια, χωρίς ρούχα για δώδεκα ώρες.

Η Ευρωμεσογειακή Οργάνωση Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί Παλαιστίνιους αμάχους στο Αλ-Σίφα ως ανθρώπινη ασπίδα, κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων στρατιωτικών του επιχειρήσεων μέσα και γύρω από το νοσοκομείο.

Η οργάνωση που εδρεύει στη Γενεύη αναφέρει στην τελευταία της έκθεση ότι κατέγραψε αρκετές μαρτυρίες σχετικά με τέτοια περιστατικά από τη Δευτέρα, με τους Ισραηλινούς στρατιώτες να εμπλέκουν τους αμάχους σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Μεταξύ αυτών που αναφέρονται στην έκθεση περιλαμβάνεται και η εκμετάλλευση Παλαιστινίων για στρατιωτικές επιχειρήσεις μέσα στο νοσοκομείο και ο εξαναγκασμός τους να σχηματίζουν «φράγματα» πίσω από στρατιώτες και στρατιωτικά οχήματα.

Ένας Παλαιστίνιος είπε ότι αυτός και άλλοι τρεις νεαροί άνδρες διατάχθηκαν να εισέλθουν σε δωμάτια μέσα στο νοσοκομείο, αφού τοποθετήθηκαν κάμερες στα κεφάλια τους, και στη συνέχεια έλαβαν απομακρυσμένες εντολές να μετακινηθούν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες.

